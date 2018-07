A vállalkozók általában azt hiszik, hogy kötelező vállalkozói számlát nyitniuk, de sok esetben ez egyáltalán nem szükséges. Megteszi helyette a lakossági bankszámla is, amin ugyanúgy intézhetjük a céges pénzmozgásokat, miközben rengeteg pénzt megspórolhatunk.

A cégek esetében valóban vállalkozói számlán kell indítani és fogadni az átutalásokat vagy egyéb tranzakciókat, amit jogszabály ír elő. Az egyéni vállalkozók esetében viszont nem kell feltétlenül vállalkozói bankszámlát nyitni.

Akiknek kötelező a céges bankszámla vállalkozóként is, azok az áfa fizetésre kötelezett egyéni vállalkozók. Az áfa-mentes, vagyis alanyi adómentes tevékenységet folytató vállalkozók számára megfelelhet a már meglévő lakossági bankszámla is.

A katásoknál évi 8 millió forintos árbevételt meghaladva megszűnik az áfa-mentesség, ettől kezdve már nekik is céges bankszámlát kell használniuk.

Amennyiben elegendő a lakossági bankszámla is a vállalkozáshoz, abban az esetben havi több ezer forintot is megspórolhatunk a vállalkozói számlához képest. Emellett a lakossági bankszámla megnyitása sokkal kevesebb dokumentációval is jár, mint a vállalkozói bankszámláé.

Arra viszont figyelni kell, hogy ha a lakossági bankszámlához jövedelemhez kötött kedvezmény tartozik, akkor a vállalkozóként szerzett bevételeket több bank nem veszi figyelembe jövedelemként. Ezt érdemes tisztázni a bankkal még a számlanyitás előtt.

Ha viszont mindenképpen vállalkozói számlát kell nyitni, úgy érdemes csak a legszükségesebb szolgáltatásért fizetni. Ne hagyjuk, hogy a bank olyan szolgáltatásokat tukmáljon ránk többletköltségért, amikre nincs is szükségünk.

A témáról részletesen a Bankmonitor.hu írt.