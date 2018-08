Érdemes ellenőrizni a NAV online regisztrációját

Vége a türelmi időnek, a NAV online számlaadatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 2018. július 31-ig regisztrálnia kellett az érintett adózóknak a hatóságnál. A Billzone.eu arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy éles számlázás előtt ellenőrizzék, sikeres volt-e regisztrációjuk.

Egy átlagos hónapban a kis- és középvállalkozások 90 százaléka több mint 10 számlát állít ki, egyharmaduk pedig száznál is többet. A kiállított számlák több mint fele még teljesen hagyományos, számlatömbalapú számla, ugyanakkor közel minden harmadik cég már számlázóprogramból állítja ki a számlát: online, vagy gépre telepített számlázó segítségével - derül ki a T-Systems kis- és középvállalkozások digitális érettségét felmérő kutatásból.

Ez a trend jelentősen változhat a következő időszakban, hiszen július 1-jétől valamennyi 100 ezer forinton felüli ÁFA-tartalmú számla kiállításakor online adatot kell szolgáltatni a NAV felé.

A legfrissebb tapasztalatok szerint hasznosnak bizonyul a NAV által engedélyezett türelmi idő az online számlaadat-kötelezettek számára, mivel sok esetben tévesen, vagy hiányosan végezték el az adózók a regisztrációt a NAV online felületén.

Katona Andrea, a T-Systems által forgalmazott Billzone.eu termékmenedzserének tájékoztatása szerint előfordul olyan, hogy „NAV online számla" keresésre a kereső találatai közül még most is az adóhatóság tesztrendszerét választják ki, ezért rossz helyen regisztrálnak az adózók. Általános hiba az adószám elgépelése is, de az ilyenkor kapott hibaüzenetet értelmezve véglegesíthető a regisztráció. Továbbá gyakori probléma még a cserekulcs és az aláírókulcs felcserélése vagy elgépelése adatmegadáskor.

Katona Andrea szerint ezért fontos, hogy az adatszolgáltatásra kötelezettek ellenőrizzék regisztrációjukat, ezt a programban például egy gombnyomással megtehetik. Így nem érheti meglepetés az adózókat az első „éles" adatszolgáltatás során.