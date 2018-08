A legkisebb vállalkozásokat segíti a mikrohitel

Az Alapítvány Mikrohitel Bizottsága újabb 10 vállalkozás számára ítélt meg 57,4 millió forint kedvező feltételekkel igénybe vehető hitelt. Ezzel 2018. évben már 44 vállalkozás jutott 293,3 millió forint összegű forráshoz ületi terveinek megvalósítására. A beérkezett hitelkérelmek célja forgóeszköz vásárlása, valamint ingatlan vásárlás és felújítás, de több agrárvállalkozás is fejlesztheti tevékenységét - mondta Hargitainé Tolnai Andrea az Alapítvány mikrohitel igazgatója.

A PRIMOM Alapítvány az Országos Mikrohitel mellett a saját forrásból biztosított Helyi Mikrohitel Alap (HMA) hitelkonstrukcióival is a mikrovállalkozások rendelkezésére ll. A HMA többek között a kezdő vagy működő családi gazdálkodók, agrárvállalkozások számára is kínál a pénzpiacon szinte egyedülálló lehetőséget a fejlesztések, beruházások megvalósítására. A hitelt akár olyan vállalkozások is igényelhetik, melyek nem felelnek meg a kereskedelmi bankok hitelfeltételeinek.

Ezen hitel összege elérheti az 5 millió forintot, melyet ötéves futamidőre 4,9 százalékos kamattal vehetnek igénybe a vállalkozók. Minden mikrohitel formáról elmondható, hogy 100 százalékban előfinanszírozott, minimális önerővel vagy akár anélkül is, kiszámítható törlesztőrészletekkel, rejtett költségek nélkül, többletköltség nélküli rugalmas visszafizetési lehetőséggel vehető igénybe fejlesztési célokra.

A mikrohitelt igénylők számára a PRIMOM Alapítvány a térítésmentes üzletviteli tanácsadást biztosít, ezzel is támogatva a gazdálkodó szervezetek folyamatos fejlődését.