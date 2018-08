Megint felmérték az informatikus béreket

A Grafton legfrissebb tanulmánya szerint informatikai területen a Windows rendszeradminisztrátorok kereshetnek a legkevesebbet bruttó havi 280 ezer forinttal, de például egy IT programmenedzser bére akár már a bruttó kétmillió forintot is elérheti.

Kifejezetten a magyarországi informatikusok fizetését és bérigényeit tanulmányozta a Grafton, a hazai piac jelenleg hatodik legnagyobb munkaerő-toborzó, tehetség-menedzsment és humán erőforrás szolgáltatója. Az adatok a Grafton 33 partnervállalatának béradatai mellett magukba foglalják 547 interjúztatott jelölt jelenlegi fizetését és bérigényét is, valamint az álláskereső oldalakon beérkezett információkat, ami így több mint 3000 fős mintát jelent összességében Magyarország teljes területéről - írja a Hwsw.hu.

Egy jelölt megtalálása általában 2,5-3 hónapba telik, mely piacismerettel gyorsítható.

A KSH adatai szerint jelenleg 1 százalékos a diplomás munkanélküliség, ezért csak olyan jelölteket lehet megszólítani, akik jelenleg is dolgoznak. Figyelembe kell venni azonban, hogy Magyarországon 1 hónap a felmondási idő, amely akár 3 hónap is lehet.

Jelenleg az álláskeresők vannak előnyben, egy jelentkezőre 3-4 cég is jut, ezért a cégeknek nagyon erős saját márkára van szükségük ahhoz, hogy vonzóak legyenek. A babzsákos-csocsós imidzs, vagy a látszólag otthonos környezet kevés lesz ma már, főleg, ha a kép mást sugall, mint a cég értékei. Ugyanígy kevéssé érdektelen a SZÉP kártya, az Erzsébet-utalvány, a céges mobiltelefon, laptop vagy épp a gyümölcsök az irodában.

Mi számít ma egy informatikusnak, ha állást keres?

A Grafton összegyűjtötte azokat a szempontokat, melyek viszont felkeltik az informatikusok érdeklődését és komolyabb esélyt ad arra, hogy a munkaszerződést aláírja az álláskereső.

Ezek az alábbiak:

13-14. havi fizetés

önfejlesztő programok

ingyenes céges étkeztetés (reggeli, street food ebéd), valamint

100 százalékban távolról végezhető munka

De ide tartozhat még egy egész céget érintő külföldi út, céges gyermekmegőrzés, vagy akár óvoda is, bár ez utóbbi már ritkaságnak számít.

Cafeteria és egyéb juttatások nélkül, bruttó, forintban biztosított havi alapfizetések összehasonlítása során a menedzsment-szinteken már több mint bruttó egymillió forintot mért a Grafton, egy architect vagy egy programmenedzser szinten pedig akár már a bruttó kétmillió forintot is lehet keresni havonta.

A legkevesebb fizetést a rendszer és infrastruktúra üzemeltetés kategórián belül a Windows rendszeradminisztrátorok kaphatnak, akiknél

a pályakezdő bér jellemzően minimum bruttó 280 ezer forint, de később akár elérheti az 550 ezer forintos fizetési kategóriát is. A Linux és Unix rendszeradminisztrátorok ennél már valamivel többet kapnak az induláskor is, minimum 320 ezer forintot, és maximum 650 ezret. A kategória többi munkakörében viszont már itt is bruttó egymillió fölé csúszhatnak a bérek, a rendszerelemzők 700 ezer és egymillió közt kereshetnek, a rendszermérnökök 850 ezer és 1,2 millió forint között, az infrastruktúra mérnököknek viszont már induló bére is 1,1 millió forint, de idővel megkaphatják akár az 1,8 millió forintot is.

A bérekről a fentieknél jóval bővebben olvashatnak a Hwsw.hu cikkében.