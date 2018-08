Milliárdokat kapnak a kkv-k

Jelentősen átalakul a pályázati piac: a megszűnt támogatásoktól elvont pénzeket olyan programokhoz csoportosítják át, amelyeknél jelentős volt a túljegyzés. Szeptembertől új, nulla százalékos hitelprogram is elérhető 59,63 milliárd forint értékben – mondta Papadimitropulosz Alex, a Via Credit pályázati tanácsadó ügyvezető igazgatója a Piac és Profitnak.

Valószínűleg szeptember végével felfüggesztik a GINOP-2.1.2-es kutatás fejlesztési pályázatot, miután 21 milliárd forinttal csökkent a támogatási keret. A felszabaduló összeget a GINOP-2.1.8 adaptív innováció pályázatra tette át a hatóság. Ez a pályázat jelenleg be van zárva, de várhatóan újra meg fogják nyitni. Első körben több mint 1.600 nyertest hirdettek, a mostani keretemeléssel további kétezer új pályázatot is be lehet majd fogadni. Eredetileg 15 millió forintot lehetett kérni új eszköz beszerzésére, előreláthatóan ez így fog maradni most is.

A képzési pályázatoknál 5 milliárd forintot helyeztek át a nagyvállalati képzési pályázatból a kkv-kat támogató kiírásra. A nagyvállalatoknak szánt keretösszeg ezáltal 13,52 milliárd forintra csökkent, ezért sem ment azonban öldöklő harc, az eddig beérkezett kérelmek összege mindössze 6,8 milliárd forint. A kkv-knak viszont jól jön a keretemelés, hiszen eddig 15,5 milliárd forint értékben vannak bent kérelmek a 13 milliárd forint értékű keretre, amely így 18 milliárdra bővül.

Szeptembertől teljesen új, nulla százalékos hitelprogram lesz elérhető 59,63 milliárd forint értékben. A kkv-k kamatmentesen tudnak tíz százalék önerővel akár 50 millió forintot felvenni hétéves futamidőre. A konstrukció a kezdő, most induló cégeket is támogatja, ők 25 millió forintot igényelhetnek. A hitel egyik legfontosabb jellemzője, hogy a megvásárlandó eszközt elegendő fedezetbe vonni, nincs szükség egyéb kiegészítő biztosítékra. Első körben akár 1500-2000 cég is pénzhez juthat, de ha túl sokan jelentkeznek, további átcsoportosítások útján növelhető lesz a keretösszeg – véli a Via Credit ügyvezető igazgatója.

Az élelmiszeripari projekteket támogató kiírást 11 milliárd forinttal karcsúsították meg, a felszabaduló pénzt a jelenleg zárva lévő, de túljegyzett GINOP-1.2.1-es kapacitásbővítő pályázatra terelték. Várhatóan a keret átcsoportosítása tovább folytatódik, mivel az élelmiszeripari pályázatra évek óta kevesen jelentkeznek a szigorú feltételek miatt. A Via Credit szerint ebben az esetben két megoldás jöhet szóba: a fel nem használt keretet tovább csökkenteni és korábbi népszerű pályázatokat újra megnyitni vagy bővíteni az élelmiszeripari pályázat célközönségét a kisvállalkozásokkal.