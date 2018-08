Megállíthatatlan a bankkártyás fizetés növekedése

Lassú ütemben, de növekszik a bank- és hitelkártyabirtokosok között a kártyájukkal gyakran fizetők köre – derül ki a Nézőpont Intézet friss személyes közvélemény-kutatásából. Leggyakrabban szupermarketekben vásárolnak bankkártyával a magyarok, de egyre gyakoribb a gyógyszertárak, vendéglátóipari egységek és egyéb területek esetén is az elektronikus fizetési mód használata.

A magyar felnőtt népesség kétharmadát kitevő kártyabirtokosok bő egynegyede minden lehetséges esetben igyekszik a készpénzmentes fizetés legfőbb eszközének számító bank- vagy hitelkártyáját használni.

Ez 10 százalékpontos növekedés a legutóbbi, 2016-os adatfelvétel óta.

További 35 százalék (tehát majdnem 2 millió ember) állítja, hogy szokott kártyával fizetni egyes esetekben, de közel sem mindig. Összességében tehát a kártyával rendelkezők hattizede nevezhető a készpénzmentes fizetési megoldások iránt nyitottnak, ez 5 százalékpontos gyarapodást jelent a 2016-os helyzethez képest. A növekedés hátterében állhat a pénzügyi kultúra, kormányzati intézkedésekkel ösztönzött lassú átalakulása, illetve az a tény, hogy 2017 a kényelmes és gyors érintéses kártyás fizetés használatában az áttörés éve volt: már a kártyák több, mint 70 százaléka, a POS terminálok 80 százaléka támogatja ezt a funkciót. A kártyabirtokosok 25 százaléka csak ritkán, 14 százaléka pedig lehetőleg egyáltalán nem használja kártyáját, mind a két csoport aránya csökkent 2016-hoz képest.

A bankkártyával rendelkezők bő háromnegyede szokott készpénzmentesen vásárolni szupermarketekben és plázákban, ez az arány statisztikailag megegyezik a 2016-os adatfelvétel eredményével. A kisboltokban (ABC-kben, ruhaboltokban) szintén hibahatáron belül változott a kártyahasználati ráta az elmúlt két évben, jelenleg 41 százalék. Jelentősen növekedett viszont a gyógyszertárakban, egészségügyi intézményekben bankkártyát használók aránya (a 2016-os 28 százalékról 44 százalékra).

A vendéglátóipari egységekben (30 százalék), valamint internetes vásárlások esetén (33 százalék) is szignifikánsan többen hagyják el a készpénzt, mint 2016-ban (21, illetve 20 százalék). Kisebb mértékben, de szintén növekedett a bankkártyás fizetők tábora sport- és kulturális események alkalmával, különböző szolgáltatások igénybevétele esetén, illetve tömegközlekedés használatakor. A nagyobb kártyahasználatra hatással van a kártyaelfogadóhelyek számának dinamikus, évi 25 százalékos növekedése is, amelyet az állami bankkártya-elfogadóhely telepítési program is támogat.