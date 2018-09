Mennyire tartós a tartós bérlet?

Egy cégautó fenntartása sok esetben elengedhetetlen, mert az alkalmazottaknak folyamatos mobilitást kell biztosítani. De mi a helyzet akkor, ha erre nincs szükség állandóan?

Felesleges cégautót vásárolni akkor, ha a társaság számára nem kell folyamatosan adott számú flotta. Elképzelhető, hogy az autó csak pár hónapra kell, ez esetben viszont nem állhat a kocsi feleslegesen az iroda előtt vagy a telephelyen. Ilyen esetben szóba jöhet ugyan az autóbérlés, ám ez irreálisan drága lehet.

A legjobb megoldás az operatív lízing, vagyis a tartós bérlet.

A tartós bérlet ahogy a neve is mutatja, egy hosszú távú bérleti konstrukció, amikor az autó mellé havi fix díjért cserébe szolgáltatáscsomag is jár, így szerviz, kárrendezés – mutat rá a Piac és profit. A tartós azonban relatív. Egyáltalán nem azt jelenti, hogy években kell gondolkodni, akár egy hónapra is köthető operatív lízing szerződés.

Néhány hónapos bérlet akkor jöhet szóba, ha a cég külföldi telephelyéről meghatározott időre új munkatárs érkezik. Számára mindenképpen biztosítani kell valamilyen közlekedési eszközt, és egy tartós bérlet lehet a legjobb megoldás. De hasonló a helyzet, ha egy céges autó totálkárosra törik vagy hosszabb ideig szerviben van. Ez idő alatt átmenetileg szükséges lehet egy csereautó. De a próbaidős, vagy a projektre szerződött munkatársa számára is jó megoldás lehet az autót operatív lízinggel biztosítani.

Érdemes áttanulmányozni a lízingcégek ajánlatait, és olyat választani, ahol külön csomagot dolgoztak ki a rövidebb időszakokra. Így ugyanolyan minőségű autók lesznek hozzáférhetők, vagyis a cégeknek nem kell lemondaniuk sem a kívánt autókról sem a szolgáltatásokról.