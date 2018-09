Mit tehet egy cég, ha pénzzavarba kerül?

Főleg kezdő vállalkozásokat érintenek a folyamatos cash-flow problémák. Amikor a cég állandó versenyfutásban van az idővel, a bevételekből éppen ki lehet fizetni a kiadásokat és folyamatosak a csúszások, üres a kassza, és valahogy nem sikerül hosszú hónapok alatt sem beletalálni a rendes kerékvágásba.

Ilyen esetben érdemes több dolgot is számba venni, mert valami bizonyosan nem működik jól, ha a cégnek folyamatosan napi pénzügyi gondjai vannak – mutat rá a Budapest Lab.

Elsőként át kell tekinteni az üzleti tervet. Azt a bevételt hozza a cég, amivel számolt a vállalkozó? Ha nem, akkor fel kell tárni ennek okát, illetve hogyan lehet változtatni. Lehet, hogy rosszul lett beárazva a termék, de az is lehet, hogy egyszerűen nem eléggé ismert még a vállalkozás ahhoz, hogy megfelelő vásárlói vagy vendégköre legyen.

A bevételek mellett kulcsfontosságú a kiadási oldal áttekintése is. Kezdeti szakaszban kell-e annyi alkalmazott? Az alapanyagokat a legjobb helyről szerzi be a cég? Nincsenek-e felesleges költések? A költségoldal áttekintése különösen akkor lehet fontos, amikor a bevétel elkezd nőni. Ilyen esetben érdemes konzervatívan kezelni a helyzetet, és megmaradni az eredetileg meghatározott költségszerkezetnél.

Vagyis nem érdemes az üzleti tervet azonnal átírni azért, mert a vártnál nagyobb ütemben emelkedik a bevétel, nem érdemes hirtelen fejlesztéseket, bővítéseket kitalálni. Ilyenkor jobb megoldás megmaradni az eredeti terveknél, a pluszt pedig tartalékolni. Az elhamarkodott döntések általában nem jönnek be, és az eredeti terveket is bedönthetik.

Ha a cég indulásakor jellemzőek a pénzzavarok – mert a munka már folyik, de a bevételek még nem folytak be, vagy épp felfutási szakaszban van a gazdálkodás – mindig el kell különíteni azt az összeget, amit mindenképpen határidőre ki kell fizetni. Ez elsőként az áfa és az egyéb adók legyenek, majd az esetleges bérleti díjak, hiteltörlesztők. Ezek elmaradása ugyanis később hatalmas gondokat is okozhatnak.

Nemcsak pénzzavar idején fontos, de ilyenkor életet is menthet a kintlévőségek kezelése. Fontos, hogy a számlát a partnerek minél előbb kiegyenlítsék, a tartozásnak pedig utána kell menni. Nem kell feltétlenül goromba megoldásokra vetemedni, sok esetben egy fizetési emlékeztető is elegendő. Ha elmérgesedik a helyzet, akkor külső segítséget is igénybe lehet venni, legyen szó fizetési meghagyásról vagy követeléskezelő bevonásáról. Ám az esetek többségében erre nincs szükség.