A pályakezdők 82 százaléka elégedetlen a pénzügyi helyzetével

Tudatosabbak a pénzükkel és nagyobb arányban tesznek félre – ez jellemzi a magyar fiatalokat a K&H ifjúsági indexe szerint. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a 19-29 éves korosztály inkább borúlátó a jelenlegi pénzügyeivel kapcsolatban, viszont egyre többen várnak javulást a jövőben. A K&H Vigyázz, kész, pénz! vetélkedő szervezői szerint a pénzügyi tudatosság már a legkisebb kortól építhető, sőt, kifejezetten fontos a későbbi magabiztos és okos döntésekhez, ezért a felmérés tapasztalatai alapján hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy mire érdemes odafigyelniük gyermekük pénzügyi nevelése terén.

A K&H felméréséből kiderül, hogy a magyar fiatalok 45 százaléka összességében elégedett az életével, ami éves viszonyításban közel rekordaránynak számít (utoljára 2016-ban mérték a legmagasabb, 46 százalékos átlag elégedettséget). Viszont ha pénzről van szó, már teljesen másképp vélekednek a most karriert építő generációk tagjai. A felmérésben mintegy 82 százalékuk állította, hogy elégedetlen pénzügyi helyzetével, közülük 57 százalék azonban ennek ellenére is pozitív várakozásokkal tekint a jövőbe.

2017 óta mérsékelt javulást látunk a statisztikákban a pályakezdők pénzügyi pesszimizmusára vonatkozóan, és összességében az élettel kapcsolatos jövőbeni várakozásaikat is 74 százalékuknál a pozitív szemlélet jellemzi. " A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt immár nyolc évvel ezelőtt éppen azért hoztuk létre, hogy válaszokat adjunk a társadalmi igényekre és hozzájáruljunk ahhoz, hogy a társadalom tagjai teljes életet élhessenek." – mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója és a vetélkedő zsűrijének elnöke.

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő szervezői kiemelték azt a három legfontosabb mintát a K&H ifjúsági indexből, amelyet várhatóan a mostani Y, Z és akár a 2010 után született alfa generációsok is követhetnek.

1. csökkenő pesszimizmust mutat a K&H indexe a fiatalok jövőbeni várakozásait illetően

Az elmúlt egy évben látható egy lassan javuló, optimizmusba hajló tendencia, még ha a jelenlegi pénzügyi helyzetével a többség elégedetlen is, a jövőben sokan várnak javulást. A K&H Vigyázz, kész, pénz! javaslata: erősítsük a gyerekekben és fiatal felnőttekben a megoldásra való törekvést, ahelyett, hogy a nehézségektől megijedjenek, a problémákat kerülgessék. Pénzügyi kérdésekben előbb érdemes tájékozódni, tanácsot kérni, illetve fontos, hogy merjünk mérlegelni és választani.

2. többen és többféle megtakarítással rendelkeznek a magyar fiatalok

Ha az átlagba beleszámítjuk azokat is, akiknek egyáltalán nincs megtakarításuk, a megtakarítások átlagos összege 389 ezer forint körül alakul. A leginkább tudatos megtakarítási viselkedés 27 százalékukra jellemző, ők a hónap elején félretesznek. A K&H Vigyázz, kész, pénz! javaslata: a zsebpénz, amelynek hagyományos intézménye továbbra is tartja magát, jó eszköz lehet, hogy a gyerekek a „saját zsebükön" gyakorolva tanuljanak meg mérlegelni és önállóan dönteni pénzükről. Ideje eloszlatni azt a tévhitet a szülőkben, hogy addig nincs értelme a fiataloknak pénzzel foglalkozniuk, amíg nem lesznek idősebbek és kezdenek el dolgozni. Azok, akik már gyerekként elsajátítják a legalapvetőbb pénzügyi fogalmakat, sokkal magabiztosabban indulnak az életben, később könnyebben igazodnak el a mindennapi vásárlásban, bankolásban vagy egy hitelfelvételnél.

3. korai önállósodás vs. mamahotel

Jelenleg a fiatalok fele él önállóan, 12 százalékuk egyáltalán nem akar még elköltözni a szülőktől, ők jellemzően a 26 és 29 év közötti korosztályból kerülnek ki. A K&H Vigyázz, kész, pénz! javaslata: a korai és késői elköltözés mellett is szólnak érvek. A késleltetett elköltözés mellett döntők sokszor megtakarítási okok miatt maradnak inkább a szülői házban. Az albérletbe vagy saját lakásba költözők pedig már egyszerre találkozhatnak a különféle háztartási kiadások, számlabefizetések kötelezettségeivel. Bármelyik opciót is választják végül, érdemes a fiatalokat már a legkisebb korban megismertetni a havi kiadások és bevételek kezelésével. Vonjuk be őket a családi kassza menedzselésébe, tervezzünk közösen! Ezzel elősegíthetjük, hogy minél hamarabb megértsék a pénz értékét, így később magabiztosabban tudják saját pénzügyeiket is kezelni.