Egy ügyes trükkel megtudhatjuk, van-e adótartozásunk

A késedelmi pótlék speciális képződmény, a rá vonatkozó szabályozás pedig akár kellemetlen meglepetéseket is okozhat. Érdemes ezért körültekintően utána nézni, nem lapul-e a sarokban egy kis elmaradt befizetés, különben akár az adókönnyítéstől is elbúcsúzhatunk – figyelmeztet az adózóna.hu szakértője, Kocsis Zoltán.

Ha egy cég vagy magánszemély részletfizetést vagy a fizetés halasztását kéri a NAV-tól, a hatóság ezt csak abban az esetben engedélyezi, ha a kérelmezőnek nincs más folyamatban lévő tartozása. Ha például jövedelemadóra kér részletfizetést egy egyéni vállalkozó, nem tartozhat sem áfával, sem járulékkal. Igen ám, de azt sokan elfelejtik, hogy az adott tartozáshoz, amelyre a könnyítést kérik, kapcsolódhat extra fizetnivaló.

Ez a késedelmi pótlék.

Ezt a NAV eleve felszámítja az adott adótartozásra, de azonnal nem írja azt elő. A NAV a késedelmesen teljesített adófizetések után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő pótlékot számít fel minden napra a fennálló tartozásra. De ezeket az összegeket nem azonnal könyvelik fel az adófolyószámlára, még csak nem is év végével, hanem a következő évben. Vagyis simán lehet, hogy a NAV felszámolt némi késedelmi pótlékot egy korábbi tartozásra, ám azt csak később könyveli fel. Így előállhat, hogy pillanatnyilag nincs egyéb tartozása egy vállalkozásnak, később azonban lesz, mert a NAV egyszerűen felkönyveli a késedelmi pótlékot. Márpedig ez a tétel számítani fog akkor, ha egy tartozásra részletfizetést kér a cég, vállalkozó, magánszemély.

A NAV a késedelmi pótlékot minden évben november 15-én könyveli fel. Ez azt jelenti, hogy a cég, vállalkozó praktikusan ezt követően láthat tisztán a tartozásait illetően. Az eBEV felületén lehetőség van arra, hogy bárki lekérje a saját adófolyószámlája egyenlegét. Itt be lehet állítani tetszőleges dátumot. Célszerű egy november 15-ét követő dátumot beállítani, így már most kiderülhet, mennyi is az annyi.

Ha kiderül, hogy van fizetnivaló, a más adónemre vonatkozó részletfizetési kérelem benyújtása előtt ezt mindenképpen rendezni kell. Még akkor is, ha csak néhány ezer forintról van szó, a részletfizetés elutasítása ugyanis bármekkora egyéb tartozás esetén automatikus.