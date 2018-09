Csökken azon cégek száma, melyek még nem regisztráltak az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online számlarendszerébe, noha ezt 2018. július 1-ig meg kellett volna tenniük. Tancsa Zoltán, a Deloitte Magyarország adó- és jogi osztályának partnere szerint egyes cégeknek még mindig nehézséget okoz a számlarendszerhez való csatlakozás.

Azok a társaságok nem tudják még teljesíteni a kötelezettségüket, amelyeknek valamilyen előzetes fejlesztést kell végezniük a régóta használt, illetve komplex ügyviteli folyamatot megvalósító vállalatirányítási vagy számlázási rendszerükben.

Tipikus ilyen eset például, amikor egy számlakorrekciónál a régi rendszerből hiányzik az eredeti számlaszám, amit módosítani szükséges. Például ennek az egy funkciónak a fejlesztése akár több hónapig is eltarthat, enélkül pedig nincs megfelelő adatszolgáltatás. Augusztusban még türelmi időszakot tartott a NAV, és itt az Üzletrészen is írtunk már róla, hogy az adóhivatal még ezt követően is mérlegeli a bírság megállapítása előtt, hogy a cég minden tőle telhetőt megtett-e azért, hogy teljesítse az online számlázással kapcsolatos törvényi kötelezettségeit.

Ez azért is fontos, mert a bírság félmillió forint is lehet, méghozzá számlánként!

Augusztusban még a NAV is változtatott a rendszeren, több új kényelmi funkciót és felhasználóbarátabb felületet hozott létre. Tancsa Zoltán elmondta azt is, hogy a NAV felületén le lehet kérdezni egyszerre több számla adatait is, ám ezek tömeges kinyerésére még nincs mód. Pedig ez fontos lenne, mert így az adózók könnyebben ellenőrizhetnék, hogy minden számláikat jelentették-e az adóhivatal felé, amelyeknek az áfa értéke elérte a 100 ezer forintot.

A NAV most azt ígéri, az ősz folyamán ez a funkció elérhető lesz.

Tancsa Zoltán arról is beszélt a Világgazdaságnak, hogy előzetes egyeztetések folynak arról, az adatszolgáltatás gyakorlati tapasztalatai alapján a NAV várhatóan kismértékben módosítsa a jelenlegi adatsémát, amelyben teljesíteni kell a valós idejű adatszolgáltatást. E módosítások köréről azonban konkrét információ még nem áll rendelkezésre. A NAV ígérete szerint viszont mindenképpen megfelelő időt fog adni az esetleges változások követésére, hiszen minden módosítás a felhasználók oldalán fejlesztést igényel, aminek időigénye mellett anyagi vonzata is van.

