A lakásépítések mellett az irodafejlesztések is jelentősek a szektorban. Szintén klasszikus hitelfelvevő az agrárszektor, de a rövid távú hiteleknél a feldolgozóipari és a kereskedelmi cégek is jelentős szereppel bírnak.

A magyarországi vállalati hitelezés folyamatosan bővül, aminek több oka van, így a kedvező makrogazdasági mutatók és az alacsony kamatok is segítik a hitelezést. Emellett azonban a kulcs a kkv-k optimizmusa, a tapasztalatok szerint a legkisebb cégek is fejlesztenének, ha kell, akkor hitelből - közölte az OTP Bank.

A statisztikák alapján a kkv szektor a hazai hitelpiac motorja. Az év második negyedévében a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint folytatódott a vállalati hitelezés bővülése, az elmúlt 12 hónapban 750 milliárd forinttal emelkedett a hitelállomány, az elmúlt negyedévben pedig 240 milliárddal. A 750 milliárd forint bővülés 12,1 százalékos növekedésnek felel meg. Ezen belül a kkv-hitelezés 16 százalékkal emelkedett.

A szektoron belül a legnagyobb mértékű növekedést a mikrovállalkozások produkálták, 22 százalékot. A legkisebb cégek jellemzően egymillió forint alatti, rövid lejáratú hiteleket vesznek fel, vagyis értékben nem ez a szegmens adja a kihelyezett hitelállomány nagyját. Az elmúlt 12 hónapban kötött új hitelszerződések teljes volumene közel 3900 milliárd forint volt, amely mintegy 20 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A kedvező makrogazdasági adatok mellett a 0,9 százalékos jegybanki alapkamat is kedvez a hitelezésnek. Bár az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elkezdte lassú kamatemelési ciklusát, ez egyelőre nem gyűrűzött be a magyarországi piacra.

Hozzá kell tenni azonban, hogy középtávon már számítani kell a hitelkamatok emelkedésére is. A Növekedési Hitelprogram kivezetése után a Piaci Hitelprogram (PHP) fenn tudta tartani a hitelezés bővülésének lendületét.

Ehhez persze az is kellett, hogy a bankok is egyre kedvezőbb feltételeket nyújtsanak. A második negyedévben főként a kamatfelárakon faragtak a pénzintézetek, de a kockázatos hitelekre számolt prémium is érezhetően csökkent. A várakozások szerint a harmadik negyedévben a kamatfelárak további csökkenése mellett dominánsan megjelenik majd az enyhítések között a hosszabb futamidő és a felvehető hitel összegének emelése is.