Banki konzorcium finanszírozza a kelenföldi Etele Plaza építését

A Futureal-csoport 150 millió euró (mintegy 48 milliárd forint) értékű hitelszerződést kötött az UniCredit által vezetett banki konzorciummal. Buda legnagyobb bevásárlóközpontjának fejlesztését az UniCredit és az Erste Csoport azonos arányban finanszírozza, a hitelmegállapodás az elmúlt tíz év legnagyobb hasonló hazai pénzügyi tranzakciója. A bruttó 137 ezer négyzetméteres Etele Plaza kínálatában jelenik meg a legtöbb nagy divatmárka egy helyen Magyarországon. A főváros első okosplázájának kivitelezése már teljes kapacitással folyik.

Az európai viszonylatban is egyedülálló finanszírozási csomagban a két bankcsoport egyenlő arányban 10 éves futamidőre összesen mintegy 150 millió euró értékben nyújt hitelt a Futureal-csoport fejlesztésében megvalósuló Etele Plazára. A cégcsoport legújabb kereskedelmi projektje a főváros harmadik legnagyobb bérbeadható területtel rendelkező bevásárló- és szórakoztatóközpontja, egyben a budai oldal legnagyobb plázája lesz. Az idehaza kivételes építészeti megoldásokat és digitális szolgáltatásokat ötvöző pláza az Etele tér közvetlen közelében, az ország legnagyobb multimodális, azaz több közlekedési módot összekötő csomópontjában épül meg.

A Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró, illetve az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál létrejövő, 55 ezer négyzetméter bérbeadható területű Etele Plaza – közvetlen járatokkal – akár 10 perc alatt is elérhető a belvárosból. A csomópontot már ma is mintegy napi 165 ezren veszik igénybe. A bevásárlóközpont közvetlen közelében épül a Futureal-csoport ikonikus irodafejlesztési projektje, a Budapest ONE irodapark, Őrmezőn. Az összesen több mint 65 ezer négyzetméteres irodaház első üteme közel 25 ezer négyzetméter bérirodát, valamint 2600 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltatóegységet, emellett tágas zöld területeket és 480 férőhelyes mélygarázst is biztosít majd a központ több ezer dolgozójának.

A várakozások szerint a fővárosból naponta közel 40 ezer vásárlót vonzó Etele Plaza elsődleges vonzáskörzete Budapest egyik legsűrűbben lakott területe, ahol megközelítőleg 235 ezren élnek. A környék lakói az országos átlagos vásárlóerő 125 százalékával gazdálkodnak viszonylag alacsony kiskereskedelmi ellátottság mellett.

Az Etele Plaza 180 üzletet sorakoztat fel, ahol várhatóan minden eddiginél nagyobb számban és alapterületen képviseltetik magukat a legnagyobb divatmárkák. A divatüzletek mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, multiplex mozi, fitneszterem, gyermekjátszóház és egyéb szolgáltatások széles köre, valamint közel 1300 parkolóhely áll a látogatók rendelkezésére. Az épületben a legfejlettebb helymeghatározó és navigációs rendszer könnyíti meg a parkolást az üres férőhelyek feltüntetésével, a plázában pedig a vásárlóknak segít megtalálni a kiválasztott üzletet vagy szolgáltatást egy mobilalkalmazáson keresztül. A belső térben egy közel 200 négyzetméteres interaktív LED-kijelzős médiafelület teszi különlegessé a bevásárlóközpont-dizájn legújabb generációját képviselő központot. Az egyedi hangulat kialakításához az Etele Plaza elegáns előcsarnoka, a divatmárkák folyosói, az attraktív belső rendezvénytér, valamint az éttermi szinthez közvetlenül kapcsolódó terasz is hozzájárul.