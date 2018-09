Csökkentenék a cégek adminisztrációs terheit

A vállalkozások versenyképességének növelése érdekében a kormány az adóadminisztrációs terhek csökkentését tervezi - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára.

Az államtitkár az első Adótanácskozás előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, ahhoz hasonló könnyítést kívánnak életbe léptetni a cégek számára, mint amit a magánszemélyek tapasztalhattak, amikor 5 millió adóbevallás elkészítését átvállalta az adóhatóság.

Egy közepes magyar vállalat évente 277 órát fordít az adminisztrációs kötelezettségek ellátására, jegyezte meg a Világbank felmérésére hivatkozva. Szerinte ez az idő jelentősen lerövidíthető lenne. A vállalkozásoknak 60 adónem változásait kell nyomon követniük, ezek számát is csökkenteni kívánja a PM.

A tanácskozásra meghívott adószakemberek - nemzetközi adótanácsadó cégek munkatársai és a kisebb vállalkozások adóügyeit ismerő szakemberek - előzetesen elküldött felvetéseiből Izer Norbert szerint kiderül, hogy sok témában a szakma és a minisztérium egyformán gondolkodik. Példaként az adminisztrációs terhek csökkentését és az adónemek számának mérséklését emelte ki. Érkezett konkrét javaslat is például a népegészségügyi termékadó eltörlésére. Az eltörlésnél persze figyelembe kell venni, hogy milyen költségvetési hatása van egy adónemnek. Az államtitkár arra is kitért, hogy egyes adónemeknél nem is a bevétel nagysága, hanem például a fogyasztási szokásokra gyakorolt hatása a lényeg.

Érdekes felvetésként az adótanácsadóktól érkezett javaslatok közül az államtitkár az adóelőleg feltöltési kötelezettség eltörlését emelte ki. Szerinte erről az elképzelésről is lehet tárgyalni, ugyanakkor miután több száz milliárd forintos költségvetési hatása lenne a lépésnek, az időzítése fontos kérdés.

Az adószakemberek Izer Norbert szerint az egyablakos rendszer kiterjesztését jó iránynak tartják, támogatják, hogy "az adóhatóságon keresztül történjen minden intézkedés". Közérthető szabályokat javasol továbbá az adószakma, ami elfogadható a kormány szempontjából - mondta az államtitkár.

Ami a digitalizációval kapcsolatos teendőket illeti, a tanácskozás keretében a minisztérium ismerteti a résztvevőkkel az elképzeléseit és visszajelzéseket is vár. A tárca ugyanakkor számít a szakma visszajelzéseire a nemzetközi cégcsoportok adóelkerülésének visszaszorítására vonatkozó szabályozás magyar jogrendszerbe történő átültetésekor.

A következő Adótanácskozásról az államtitkár annyit mondott, hogy a párbeszéd folytatását tervezik, de konkrét időpont még nem ismert a találkozások menetrendjéről.