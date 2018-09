Így lesz válságálló egy vállalkozás

Egy vállalkozónak ezernyi dolga van a cégében. A cash-flow tematikájával akkor találkozik igazán, ha a cég pénzügyi menedzselése akadályba ütközik. Ezen viszont a siker vagy a bukás múlhat, így érdemes rá még akkor odafigyelni, amikor nincs baj.

Szendrei Ádám pénzügyi tanácsadó a Piacésprofit.hu-nak elárulta azt az 5 legfontosabb tippet, melyek következetes alkalmazása hozzásegíti a vállalkozókat az eredményes gazdálkodáshoz, és pénzügyileg stabilabbá és erősebbé is teszi a céget.

1. Legyen cash flow-terv!

Fontos pontosan látni, hogy milyen bevételekre számíthat a cég, illetve milyen költségei, kiadásai lesznek. Így könnyebb alkalmazkodni egy váratlan eseményhez. Használható erre a célra a Szendrei Ádám által készített Vállalkozáskalkulátor is.

2. Új munkaerő? – Bővítést csak okosan!

Gondosan kell felmérni, hogy kire és milyen szaktudással van szüksége a cégnek. Csak azért ne vegyünk fel több embert, mert éppen megtehetjük - ez később visszaüthet. Sok cégnél a munkabér az egyik legnagyobb költségtétel, érdemes takarékosan bánni vele.

3. Fizetési feltételek felülvizsgálása

A partnerkockázatokat is érdemes lehet felmérni, hiszen akár körbetarozásba is kerülhetünk, ami olyan, mint egy autónak a kátyú. A partnereiket (beleértve azokat is, akikkel még csak tárgyalunk) osztályozni kell kockázati szempontból is. Ha esélyt látunk a nem fizetésre, inkább ne fogadjuk el az ajánlatot. Még akkor sem, ha ez azonnali pénzkiesést jelenthet. Ennél ugyanis sokkal rosszabb, ha mi teljesítünk, ám a megbízó végül mégsem fizet.

4. Pénzügyi tervezés

Érdemes vésztartalékot képezni a nehezebb időszakokra, mely a bevétel kb. 1-3 százaléka lehet. Esetleg igényelhetünk forgóeszközhitelt.

5. Tudatos költségtervezés

Fontos megvizsgálni a fix és változó költségeket is. A felesleges kiadásokat, melyekre már nincs szükség, le kell építeni, akár az alkalmazottak bevonásával is (pl. előfizetések, szolgáltatások).