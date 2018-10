Nem készültek fel a cégek a globális adórendszer átalakulására

Folyamatos erőfeszítésre van szüksége a cégeknek, hogy adó- és pénzügyeik kezelésében lépést tartsanak az egyre inkább transzparens és összekapcsolódó nemzetközi adórendszerekkel. A döntéshozók 93 százaléka tart tőle, hogy nem fogja tudni kezelni a különböző nemzeti adóhatóságok esetenként egymásnak ellentmondó álláspontját – derül ki az EY több mint 1700 cégvezető körében végzett nemzetközi kutatásából.

Több mint száz éve nem látott átalakulás előtt áll a nemzetközi adórendszer a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) akcióterve alapján – mutat rá az EY tanulmánya.

A multinacionális vállalatok a nyereség áthelyezésével csökkentik ugyanis az adóalapjukat – ez ellen kíván most fellépni az OECD.

A globális tendenciák alapján mindinkább összekapcsolódik az egyes országok adóigazgatása és adóadminisztrációja is. A kormányok egyre több elektronikus információt gyűjtenek be és osztanak meg egymással a célzott ellenőrzések során. A megkérdezett cégvezetők 89 százaléka úgy gondolja, hogy mindez folyamatos adaptációt igényel és többletfeladatokat jelent majd a jövőben, tízből nyolc válaszadó pedig az adókockázatának növekedésére is számít.

"Ma egy lokálisan meghozott pénzügyi vagy adópolitikai döntés is azonnal nemzetközi hatást válthat ki, ami befolyásolja a vállalatok működését is" – emelte ki Rencz Botond, az EY vezérigazgatója. „Ahhoz, hogy a cégek időben észleljék és gyorsan tudjanak reagálni az őket érintő jogszabály-módosításokra, rendelkezniük kell a megfelelő tanácsadói és technológiai háttérrel" – tette hozzá a szakértő.

A cégek döntő többsége már tett lépéseket annak érdekében, hogy kiküszöbölje a jelenlegi működési modelljében tapasztalható hiányosságokat, 87 százalék szerint azonban nem áll rendelkezésre elegendő erőforrás az adózással kapcsolatos szabályozásváltozások követéséhez.

Ez növeli a vállalat adókockázatát – így a szervezet által fizetendő adót is.

A kutatás itt érhető el.