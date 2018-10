Nem múlik ki a cafetéria

A cafeteria legnépszerűbb elemeinek megadóztatása ellenére a nagyobb cégek inkább megtarthatják a juttatásokat. A kisebbek, amelyek csak az adókedvezmény miatt vezettek be cafetériát, beépíthetik a bérbe, de akár a zsebbe fizetést is választhatják.

Júniusban, a nyári adócsomag bejelentésekor derült ki, hogy a kormány megvonja a legelterjedtebb cafeteriaelemek kedvezményeit – szinte csak a Szép-kártya marad kedvező adózású, a legtöbb juttatás a bér szerint adózik majd, ami jelentős többletterhet jelent, és nemcsak a munkaadónak, hanem a munkavállalónak is. Az Edenred Magyarország Kft. 300 munkáltató részvételével készült felmérése szerint

a tíz fősnél nagyobb cégeknek mindössze tíz százaléka fogja egy tollvonással megszüntetni vagy jelentősen csökkenteni a juttatást, a többség megtartja, esetleg a bérbe építi azt.

A megtartás mellett szól, hogy a juttatás akár komoly munkaerő-megtartó képességgel is bírhat, amivel hosszabb távon többet nyer a munkaadó. A továbbra is kedvezményes Széchenyi pihenő (Szép) kártyát a munkáltatók 76 százaléka megtartaná, de a cégek 70 százaléka - részben vagy egészben - megőrizné az egyéb juttatásokat is.

A becslések szerint leginkább elterjedt 100 ezer forintos kedvezményes készpénzfizetést a munkáltatók 36 százaléka nem béresítené, míg az utalványok, kártyák körében már a cégek 54 százaléka tartaná meg a mostani rendszert.

A versenyszektorban, a nagy és közepes cégeknél Budapesten és a megyeszékhelyeken, elsősorban a szakképzett és szellemi alkalmazottak körében szinte követelmény egy vonzó és differenciált - például magánorvosi ellátást, kulturális és sportkedvezményeket is kínáló - juttatási rendszer megléte. Ám nem csak a fehérgalléros munkakörökben van hangsúlyos szerepe a széleskörű cafeteria-palettának. Számos nagy autóipari, vegyipari és kiskereskedelmi cég használja eszközként a fizikai állomány toborzására és megtartására.

A Napi.hu szerint a 30 fő alatti kkv-k azonban várhatóan nem fognak sokat bajlódni: a meglévő juttatási keretet, jellemzően a havi 8000 forint kedvezményes készpénzt vagy bruttósítják és a bérhez csapják, vagy hivatalosan megvonják és feketén fogják odaadni.