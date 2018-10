Kedvező agrárhitel segíti a gazdák beruházásait

Az Agrárminisztérium hatékonyságnövelésre és a beruházások ösztönzésére irányuló törekvéseit segíti az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) és az Európai Beruházási Alap (EIF) között két évvel ezelőtt létrejött COSME viszontgarancia megállapodás.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az EIF által az AVHGA számára biztosított COSME viszontgarancia nagymértékben támogatja az Agrárminisztérium (AM) törekvéseit a beruházások megvalósítására, illetve a kedvezőtlen pénzügyi helyzetben gazdálkodó mikrovállalkozások, őstermelők folyamatos finanszírozásának biztosítására.

Az említett megállapodás a gazdálkodók finanszírozási lehetőségeit tovább bővíti, mégpedig úgy, hogy az EIF által garantált viszontgarancia kiváltja a hazai költségvetési viszontgaranciát. Ez a magyar költségvetés számára 900 millió forint megtakarítást eredményez 3 év alatt.

Mivel a konstrukció keretében kötött ügyletek nem minősülnek állami támogatásnak, ezért a kezesség nem terheli a vállalkozás által az uniós szabályok szerint igénybe vehető, mindössze 15 ezer eurós agrár de minimis támogatási keretet. Így lehetővé válik, hogy a jövőben

a vállalkozás további kedvezményes hitelprogramban vegyen részt, olcsó forráshoz jusson, amivel kedvezőbb hitelkondíciót érhet el, vagy a Vidékfejlesztési Program keretében már elnyert uniós támogatását banki társfinanszírozással kiegészítse, és így a projektjét megvalósítsa.

Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy az alapítvány kezességgel biztosított állománya az utóbbi 5 évben több mint háromszorosára nőtt, idén a fennálló hitelállomány meghaladta a 300 milliárd forintot. Az ügyletek csaknem fele egyéni gazdaságok hiteleihez kapcsolódik, és az idei évben beérkezett kérelmek 85 százalékát is mikrovállalkozások igényelték. A COSME program keretén belül az AVHGA eddig több mint 1000 ügylethez adott kezességet, közel 20 milliárd forint hitelösszeghez. Ezek a cégek más úton nem, vagy csak kedvezőtlenebb feltételekkel jutottak volna hitelhez. Eddig 1400 ügyfelet juttattak hitelhez vagy bankgaranciához a Vidékfejlesztési Program több mint 8000 nyertes támogatott beruházásából. A COSME viszontgaranciát a COSME Program (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az Európai Beruházási Terv keretében biztosítja.

Cikkünk az Agrárszektor.hu írása alapján készült, amelyben bővebben is olvashatnak a témáról.