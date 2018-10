Amikor nem kötelező, akkor is célszerű biztosítást kötni az építkezéseknél

Az OVB Magyarország pénzügyi tanácsadó cég arra hívja fel a figyelmet, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozóan mindenképpen célszerű biztosítást kötni.

Az idei év első felében 6 517 új lakás épült Magyarországon, 30 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint Budapesten és a községekben a növekedés még ennél is nagyobb, mintegy másfélszeres volt. Az új épületben használatba vett lakások 54 százaléka családi házban, 36 százaléka többlakásos épületekben, 6,2 százaléka pedig lakóparkokban található. A lakásépítés fele-fele arányban oszlik meg a természetes személyek és a vállalkozások között.

Az építőipari cégek és az iparágban egyéb tevékenységet végző vállalkozások beruházási és fejlesztési munkálatai sok kockázatot rejtenek magukban.

Előfordulhat, hogy az új otthon nem mentes az építési és szerelési hibáktól, ami megnehezíti a költözést vagy az ottlakást, de az építkezés során akár még munkabaleset is előfordulhat. Hazánkban több biztosító is kínál védelmet a fenti károk ellen.

2017. január 1. óta a legfeljebb 300 négyzetméteres családi házak építésével, tervezésével, kivitelezésével foglalkozó cégeknek és vállalkozóknak kötelező egyszerű bejelentéshez kötött tervezői, kivitelezői felelősségbiztosítást kötniük, amely a saját maguk, illetve az alvállalkozóik által végzett munkafolyamatokra is kiterjed.

Az ennél nagyobb társasházaknál is sok esetben kötelező, de az OVB állásfoglalása szerint ettől függetlenül is minden esetben célszerű a beruházóknak, építési vállalkozóknak építés-szerelésbiztosítást kötniük, amely nemcsak a fentiekhez hasonló felelősségbiztosítási elemeket tartalmazza, hanem kiterjed az építkezés során használt gépekre, berendezésekre és építőanyagokra is.

A társaságok vagyoni helyzetére azonban nemcsak az esetleges kivitelezői hibák, az extrém időjárás vagy az építőanyag-tolvajok jelenthetnek veszélyt, hanem az építőiparban ugyanúgy előfordulnak hibás vezetői döntések, mint máshol, amelyek ezen a területen súlyos tízmilliókba is kerülhetnek.

Az OVB arra hívja fel a figyelmet, hogy a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása nem helyettesítheti a fent említett biztosításokat, az kizárólag a vezetői tevékenységgel, vezetői minőségben hozott döntésekkel kapcsolatban felmerülő jogos károk fedezetére, illetve a jogtalan igények elhárítására vonatkozik.

„Előfordult már, hogy a cégvezető hibás döntései miatt vált fizetőképtelenné egy építőipari vállalat. A bíróság az építtető hitelezőknek ítélt meg jelentős kártérítést, a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása pedig fedezte a „vétkes" ügyvezető jogi védekezésének költségeit és a megítélt kártérítés összegét is – mondta Póth Viktor, az OVB Vermögensberatung Kft. üzletfejlesztési igazgatója.

A biztosítások évfordulója jellemzően a novembertől márciusig tartó időszakban van.