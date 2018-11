Jövőre jobban megéri majd cégautót bérelni

Olcsóbb és egyszerűbb lehet a cégautók bérlése és adminisztrációja az adócsomag alapján – hívja fel a MAZARS legfrissebb elemzése. Ha a javaslatot elfogadja az Országgyűlés, akkor jövőre a vállalkozások által bérelt, magáncélra is használt személygépkocsik bérleti díját terhelő áfa fele levonható lesz, még részletes útnyilvántartás nélkül is. Az útnyilvántartást vezető cégek – a jelenleg is érvényben lévő szabályozással megegyezően – továbbra is levonhatják az áfa teljes összegét. Kérdéses azonban, hogyan kell majd meghatározni a levonható áfát az adómentes tevékenységet is végző vállalkozásoknál.

Egyszerűbb lehet a bérelt cégautókat terhelő áfa visszaigénylése és az ilyen járművek adminisztrációja – jelezte a MAZARS. A jelenleg hatályos szabályozás szerint ugyanis a céges- és magáncélra is használt személygépkocsik bérleti díját terhelő áfa visszaigénylésének feltétele a részletes útnyilvántartás. Ez alapján kell ugyanis kiszámolni, hogy az áfa mekkora része igényelhető vissza.

„A részletes útnyilvántartás feladata az lenne, hogy megmutassa, milyen arányban használtak egy autót céges- vagy magáncélra. Áfát ugyanis csak céges használat után lehet visszaigényelni, magáncélú felhasználás után nem. A legtöbb cégnél az alkalmazottak nem vezetik megfelelően az útnyilvántartásokat, vagy a társaság eleve nem is teszi ezt kötelezővé. A társaságok egy része így vagy hagyja elveszni a visszaigényelhető áfát, vagy pedig finoman szólva is kreatív megoldásokhoz folyamodik. Ez azonban az adóhatóság figyelmét időről időre felkelti" – mutatott rá H. Nagy Dániel adóigazgató.

A kormány épp ezért az Európai Bizottsághoz fordult, hogy felhatalmazást kapjon egy olyan törvényi megoldásra, ami rendet tesz ebben a helyzetben.

Ezt a különleges engedélyt meg is kapták, így született meg az őszi adócsomagban szereplő javaslat. Ennek megfogalmazása ugyanakkor nem teljesen egyértelmű. A javaslatban ugyanis jelenleg az szerepel, hogy „nem vonható le a személygépkocsi ... bérbevételét terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka". Ebből akár az is következhetne, hogy az áfa fele az adólevonásra vonatkozó általános szabályoktól függetlenül egyáltalán nem vonható le.

„Az indoklás alapján viszont nem erről van szó. Az új szabályok azt jelentik, hogy útnyilvántartás vezetése nélkül – diktált levonási hányad alkalmazásával – is levonható az adó 50 százaléka. Ettől függetlenül továbbra is lehetőség van az áfa akár 100 százalékos visszaigénylésére, ebben az esetben azonban pontos útnyilvántartást kell vezetni. Jól látszik tehát, hogy a kormány célja az adminisztratív és anyagi terhek csökkentése volt" – mondta az adóigazgató.

