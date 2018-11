Így csinálhat kamatmentes kölcsönt a társasági adóból

Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége. Azaz, ha egy cég kellően nyereséges és nagyobb beruházás előtt áll, akkor átmenetileg -akár 40 évig - nem kell megfizetnie a társasági adót. A Via Credit szerint egy ekkora kedvezmény érdekes lesz a vállalatoknak: ugyan a fejlesztési tartalék képzése „pusztán" a társasági adó megfizetését tolja ki, mégis, több száz millió forint mozgatását, így beruházásokat tesz lehetővé.

A fejlesztési tartalék képzés azt jelenti, hogy egy vállalat a jövőben vásárolt tárgyi eszközeire, még azok beszerzése előtt elszámolhatja azok értékcsökkenését/amortizációját adóalap csökkentő tételként. Azaz, a nyeresége egy részéből előfinanszírozza a tárgyi eszközök megvételét. Adózásban ez azt jelenti, hogy a nyereség feléig lehet képezni a fejlesztési tartalékot, de maximum 500 millió forintig, azaz ennek 9 százalékával csökkentheti a társasági adóját azonnal.

Ez az 500 millió forint fog 2019 januárjától 10 milliárdra növekedni.

Például, ha egy vállalatnak 20 milliárd forint a nyeresége, akkor 9 százalékos adókulcs mellett 1,8 milliárd forint társasági adót fizet. Ha viszont a nyereség felére megképezi a fejlesztési tartalékot, akkor már csak 10 milliárd után kell az adót megfizetni, tehát 900 millió forintot. Cserében viszont azt kell vállalnia, hogy 4 éven belül a megképzett összeg értékéig - példánkban 10 milliárd forintig - beruházást hajt végre. Természetesen, ezt a 900 millió forintos adómegtakarítást később vissza kell fizetni úgy, hogy annak a tárgyi eszköznek (gép, ingatlan, berendezés) az amortizációját majd nem számolhatja el, amire az adóalapcsökkentést korábban már igénybe vette.

Ez azért előnyös, mert bár az adómegtakarítást vissza kell fizetni egy későbbi időpontban, de

ez a konstrukció még így is egy kamatmentes kölcsönnek tekinthető, aminek futamideje 5 évtől akár 40 évig is terjedhet.

A Via Credit és a Corvinus Egyetem vizsgálatából az derült ki, hogy eddig évente 25-30 ezer vállalkozás vette igénybe a késleltetett adófizetést. Ezek a vállalkozások évente 40 milliárd forintnyi adófizetéstől mentesülnek – átmenetileg. A becslések alapján legrosszabb esetben is 5-6 év után fizetik meg az adót, míg legjobb esetben akár 30-40 évre is eltolhatják azt.

„Ezt a potenciált fogja katalizálni a jövő évi módosítás, várhatóan 3-4 százalékkal fog növekedni a mostani 25-30 ezres nagyságú igénybe vevők köre, ami darabszámban nem sok, de értékben nagyobb volument fog képviselni. Ez a réteg a nagyobb méretű vállalkozásokból tevődik össze, ahol eddig is milliárdos beruházások voltak, de nem vették igénybe a régi szabályok szerinti kedvezményt" – véli Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója.

A Via Credit várakozásai szerint az új szabályozásnak köszönhetően a mostani éves 400 milliárdos fejlesztési tartalék képzés akár 700 milliárd forintra fog növekedni. A legkedveltebb beruházási formák pedig a hosszú amortizációs idő miatt az ingatlannal kapcsolatos beruházási formák lesznek.