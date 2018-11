Akár féláron adhatják majd a céges kölcsönt az új hitelprogramban

Várhatóan november végén érkezik a jegybanki rendelet az új vállalkozás-támogató hitelprogramról, de a bankoknál már most rengetegen érdeklődnek a részletekről. A jövő évtől elérhető konstrukciót a piacánál jóval kedvezőbb, hosszú távon fixált kamattal kínálják majd a hitelintézetek. Lesz ugyan változás az igénylésben, de a célok egyértelműen kirajzolódnak a bankokhoz eljuttatott munkaanyagból.

A korábbi etaphoz hasonlóan elsősorban mikro-, valamint kis- és középvállalkozások számára kínál majd forrást a jegybank új vállalkozás-élénkítő, kedvezményes hitelprogramja, melyet januártól igényelhetnek az érintett cégek. Döntően új beruházásokra, így ingóságokra, tárgyi eszközök beszerzésére, valamint kapacitásbővítésre használhatják majd fel a forrást a vállalkozások.

Emögött a jegybank hazai gazdaságélénkítő célja áll: az MNB szeretné a GDP-termelésből jelentős részt kihasító kkv-szektor beszerzései, beruházásai útján is pörgetni a gazdaságot – mondta egy rádióinterjúban Korsósné Maku Márta, a Sberbank termékfejlesztési vezetője. Továbbá hozzájárul a hiteligénylő vállalkozások pénzügyi stabilitásához is azáltal, hogy hosszútávon elérhető és kiszámítható megoldást kínál a beruházást tervező hazai cégeknek.

A banki szakértő élénk versenyre számít a hitelintézetek között is. Jelenleg a három, öt vagy tíz évre fixált kamatú hiteleket a bankok 4-5 százalékos kamat mellett kínálják.

A program azonban 2,5 százalékban maximalizálja a marzsot, egyes hitelintézetek pedig valószínűleg az ügyfélszerzés érdekében még ez alá is be fognak menni. A nyereséget a kapcsolt termékeken és szolgáltatásokon, számlacsomagon termelik majd meg – véli a Sberbank szakértője, aki arról is beszámolt, hogy náluk már most élénk érdeklődés övezi a még el sem indult programot.