A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari kkv-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából" című (GINOP-1.1.4-16) felhívás keretösszege 1,7 milliárd forintról 5,77 milliárd forintra módosult. A már lezárult felhívás kijelölt „pályázója" az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt célja a felhívás szerint

a feldolgozóipari „gazella" (nagy növekedési képességű) kis- és középvállalkozások azonosítása,

a célcsoport csoport fő jellemzőinek és fejlesztési igényeinek megismerése,

az érintett vállalkozások menedzsmentjének motiválása, tájékoztatása,

komplex és rugalmas kiválasztási és monitoring rendszer megalkotása, valamint

testreszabott fejlesztéspolitikai konstrukciók és ügyfélkezelési megoldások kidolgozása.

Nemzetközi összehasonlításban a hazai kkv-szektor innovációs teljesítménye gyengének minősül: az EU által alkalmazott 9 innovációs mérőszámból 8 esetében a hazai kkv-k lemaradásban vannak európai társaikhoz képest. Európai összevetésben a magyar kkv-szektor és különösen a mikrovállalkozások európai társaikhoz képest alacsonyabb hatékonysággal működnek – olvasható az Üzletem.hu cikkében, mely részletesebben is beszámol a pályázatról.

Egy másik GINOP-felhívás keretösszegét is megemelte a kormány, 3,8 milliárd forinttal, 2,35 milliárd forintról 6,18 milliárd forintra. Ez a „Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében Ipar 4.0 mintaalkalmazások kialakítása„ című (GINOP-1.1.3-16) felhívás, melynek célja, hogy elősegítse a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő kkv-k digitális transzformációját, Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési megoldások iránti nyitottságát. Ez a felhívás is lezárult már, konzorciumi formában támogatási kérelmet az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető) és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége nyújthatott be. A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Erről egy másik cikkben olvashatnak, szintén az Üzletem.hu oldalán.