Így ellenőrzi az e-számlát a NAV

Egy adóhatósági ellenőrzéskor az e-számlákat is ellenőrzi a NAV, méghozzá a papír alapú számlázástól eltérően.

Az ellenőrzés során az adóhatóság az ügyviteli folyamatokat kiszolgáló informatikai rendszer, vagy ha ez csak egy számlázóprogram, akkor annak a kockázatos pontjait fogja keresni és megvizsgálni, hogy a rendszer minden jogszabályi elvárásnak megfelel-e.

Az természetesen az ellenőrzés része, hogy a hatályos jogszabályokban elvárt követelményeknek megfelel-e a számlázó program, melyet a cég használ. Ismert elvárás, hogy

a számlázó program sorfolytonosan, kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozása megfelelő legyen. A manipuláció lehetőségét is ellenőrzi az adóhivatal, mind a programban, mind a számlaadatokban. Végül a NAV a számlázó programmal kiállított számla adattartalmát is ellenőrzi. A számlázó program hibás, amennyiben hiányos, nem megfelelő vagy nem megbízható az adattartalom. Előzetesen és a helyszínen is bekérhet adatokat az adóhatóság, ez ma már a számlázóprogramok kötelező funkciója.

A számlázó programoknak 2016-tól offline adatexport funkcióval kell rendelkezniük, míg 2018. július 1-jétől pedig online adatszolgáltatással. Az első az adatállomány egy részét vagy egészét adja át a NAV részére, az online adatszolgáltatás viszont minden olyan számláról azonnali adatszolgáltatást jelent, melyen belföldi adóalany felé 100 ezer forintot elérő áfát számlázott a vizsgált cég. A program működhet úgy is, hogy 100 ezer forint alatti áfa esetén is beküldi az adóhatóságnak a számla adatait.

A vizsgálat során elektronikus számla esetében a számlákat elektronikus formában kell az adóhatóság részére átadni, de ember számára is olvasható formátumban (azaz xml formátum nem megfelelő). Az adóellenőr a jelenlétében, felügyelete alatt próbaszámla kibocsátását is kérheti.

Az adóhatóság a számlához kötődő szerződéseket, további számlákat és teljesítési igazolásokat is nyomon követheti, ezért érdemes ezeket egyben tárolni, ugyanis az ellenőr kíváncsi lehet az e-számlák tárolásának, archiválásának folyamatára is.

Az adóhatóság természetesen azt is megvizsgálja, hogy egy elektronikus számla esetében, hogy hiteles-e és a számlaadatok eredetiek-e, beleértve a digitális aláírást és az időpecsétet. Sőt, azt is megnézik, hogy e-számla esetében a hiteles e-számlához kapcsolódóan történt-e meg a könyvelés vagy esetleg a nem hiteles, kinyomtatott e-számláról könyveltek.

Amennyiben az adóhatóság a cég e-számlázási folyamatából következően hibás e-számlákkal találkozik, akkor jegyzőkönyvet készít és felszólítja adózót a hibás e-számlázási folyamatának megszüntetésére.

Cikkünk Katona Andrea, a Billzone.eu termékfelelőse Digitalhungary.hu-n megjelent írása alapján készült.