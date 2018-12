Így vegyen fel kisvállalkozói hitelt

Sok cégnek előbb vagy utóbb, de szüksége lesz hitelre ahhoz, hogy fejlődni tudjon. Az Erste Bank szakértői adtak néhány tippet a sikeres hitelfelvételhez.

Többféle hiteltermék is választható, így a tárgyi fedezet nélküli hitel, ahol nem kér jelzálog biztosítékot a bank, csak készfizető kezességet a tulajdonostól vagy garanciát nyújtó intézmény kezességét; a folyószámlahitel, ami pont úgy működik, mint a lakosság esetében: a beérkező jóváírások automatikusan törlesztik a hitelt; vagy a klasszikus rulírozó hitel, ami pedig egy hitelkártyához hasonlóan működik.

Emellett léteznek speciális vállalkozási hitelek, mint a forgóeszkö̈zhitel és a beruházási hitel, ahol a felhasználási célt igazolni kell; vagy a tárgyi fedezetes hitel, ahol biztosítékot, jelzálogot kér a bank a fedezet biztosítására. Lombardhitel esetén ez a fedezet magán, illetve a vállalkozás tulajdonában levő betét vagy értékpapír lehet.

A leginkább kedvező a szabad felhasználá́sú́ hitel, aminek a felhasználását egyáltalán nem kell igazolni a bank felé, de cserébe általában magasabb a kamat.

Az egyes finanszírozási igényelhez az alábbi hitelt célszerű társítani:

anyagbeszerzéshez: folyószámlahitel, forgóeszközhitel, eseti hitel

felvásárláshoz: eseti hitel, beruházási hitel

géppark megújításhoz: beruházási hitel, eseti hitel

határidőre történő fizetéshez: folyószámlahitel

hitelkiváltáshoz: folyószámlahitel, eseti hitel

ingatlanvásárláshoz, bővítéshez, fejlesztéshez: beruházási hitel, eseti hitel

kapacitásbővítéshez: beruházási hitel, eseti hitel

önerőnek pályázatokhoz: folyószámlahitel, eseti hitel, bankgarancia

új piacon való megjelenéshez: beruházási hitel, eseti hitel

vevő vagy szállító finanszírozásához: folyószámlahitel

Egy hitel akkor optimális választás, ha nincsenek rejtett költségek, hanem egyértelmű, hogy mennyit kell visszafizetni. A törlesztőrészlet legyen kiszámítható, a fedezet pedig arányos legyen a hitelfelvétellel, és ne veszélyeztesse a vállalkozás működését.

A cég hitelképességéhez üzleti terv vagy üzleti koncepció szükséges, a tulajdonosok vállalkozás iránti elkötelezettségével és személyes motivációjukkal. A vállalkozás működése, bejegyzése jogszabály szerinti legyen, a saját tőkéje is feleljen meg a törvényi szabályoknak, a cég eladósodottságának mértéke pedig ne legyen riasztó. Az eladósodottság a hitelek és az árbevétel vagy az eszközök, vagy a tőke arányát vizsgálva képez véleményt a cégről. Az adózás utáni eredmény legyen pozitív, mert a bank csak ekkor látja képesnek a vállalkozást a hitel visszafizetésére. Emellett fontos az is, hogy a cégnek ne legyen lejárt tartozása és a munkavállalói foglalkoztatása is legyen szabályos, munkaügyi bírságok nélküli. A cég más hitelezői felé rendben fizessen (ezt a Központi Hitelezési Rendszerben ellenőrzi a bank) és ügyeljen a jó hírére, tehát ne legyen korábbi negatív információ a vállalkozásról, a tulajdonosról, az ügyvezetőről, vagy a kezes(ek)ről. Ha magánszemély a kezes, kiváltképp, ha a tulajdonos, akkor a bank kéri a magánszemély készfizető kezességét is, tehát neki se legyen köztartozása, hitelből eredő lejárt (késedelmes) tartozása, vagy bankon belüli egyéb tartozása. Ha garanciát nyújtó intézmény is részt vesz a finanszírozásban, akkor ott sem szabad lennie negatív, eltitkolt információnak lennie a vállalkozóról, a kezesről vagy a cégről.

Cikkünk a Növekedés.hu írása alapján készült, mely jóval részletesebben is foglalkozik a témával.