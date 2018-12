Nem jó ötlet azonnal elfogadni a NAV bevallástervezetét

Az adóhatóság 2019-től elkészíti az adóbevallási tervezetet az egyéni vállalkozók részére is, vagyis az már a 2018-as adóévre vonatkozóan is. Ez elsőre remek hír, nem árt tudni azonban, hogy mit is tud a NAV egyáltalán megcsinálni és mit nem – írja az üzletem.hu.