Könnyebb a katásoknak, de nem árt az óvatosság

Az idén először az egyéni vállalkozóknak is elkészíti a NAV a személyi jövedelemadó tervezetét. Ez jelentős könnyebbséget is jelenthet, de valószínűleg nem mentesíti a vállalkozókat a bevallás pontosításától – írja a Növekedés.hu.

Ezzel együtt a katás egyéni vállalkozók esetében elválhat a kétfajta bevallás elkészítése. A kata bevallási határideje február 25., a személyi jövedelemadóé pedig május 20. lesz.

Eddig az egyéni vállalkozók februárban tudták le a teljes procedúrát, az idén azonban a kettő már elválik. A katát illetően nincs a NAV-nak hozzáfűzni valója, a vállalkozó értelemszerűen jár el és tölti ki a bevallási adatokat, és könnyedén elképzelhető, hogy egyéb feladata már nem is lesz, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy keletkezett nem katás, hanem szja-köteles jövedelme.

Ha mégis, akkor két verzió képzelhető el. Ha olyan jövedelme keletkezett, amely munkáltatótól, kifizetőtől származik – vagyis a jövedelem után eleve be lett fizetve az adó – akkor azt a NAV látta, és arról küld is bevallástervezetet. Ha olyan jövedelme keletkezett, amelyről a NAV-nak nincs tudomása, a vállalkozó nem kap semmilyen értesítőt, és ezt a jövedelmet a korábban megszokott rend szerint önbevallás útján kezeli, és fizeti meg az adót.



A NAV tipikusan látja a munkabérből származó jövedelmet vagy például a megbízási jogviszonyból keletkezett jövedelmet – ahol a kifizető eleve csak a nettó összeget utalja át a magánszemélynek. Nem látja viszont az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, ha az magánszemélytől jött, illetve az ingatlanügyletekből származó jövedelmet sem. Utóbbi tipikusan akkor keletkezik, ha a magánszemély az ingatlant eladja annak megszerzését követő öt éven belül a vételi árnál drágábban. Sok esetben egyszerűbb, ha az egyéni vállalkozó nem áll neki módosítgatni a NAV által kiküldött tervezetet, hanem egyszerűen önbevallással elkészíti a maga verzióját.

Fontos, hogy az egyéni vállalkozók bevallása nem lesz érvényes automatikusan. A NAV ugyan megküldi a tervezetet, ám azt az egyéni vállalkozóknak, de például az őstermelőknek is ki kell egészíteniük vagy érvényesíteniük kell. A kiegészítés egyértelmű – ha van olyan jövedelem, amelyről a NAV nem tud, fel kell tüntetni – az érvényesítés nem feltétlenül. Ezt akkor is el kell végezni, ha egyébként nincs kiegészíteni való a bevallásban. Vagyis míg a magánszemélyek bevallása akkor is automatikusan érvényessé válik, ha az érintett meg sem nyitja a megküldött dokumentumot, az egyéni vállalkozóknak maguknak kell érvényesíteniük a nyomtatványokat.