Magyarországon erősít a nagy gyógyszergyártó

A stratégiai együttműködés további erősítésére egyetértési nyilatkozatot írt alá a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az MSD Pharma Hungary Kft., a világ egyik vezető gyógyszeripari vállalatának magyarországi érdekeltsége.

Ésik Róbert, a HIPA elnöke kiemelte: Magyarország ideális helyszín a gyógyszeripar számára, mert megfelelő költségszinten jól képzett munkaerő érhető el, a cégek együtt tudnak működni a magyar oktatási intézményekkel, az ország földrajzi elhelyezkedése pedig logisztikai szempontból kedvező.

Thomas Straumits, az MSD Pharma Hungary Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: cégük 25 éve van jelen Magyarországon, a következő időszakban 9 milliárd forintot fordítanak kutatás-fejlesztésre. Jelenleg is 200 vizsgálóhelyen 500 egészségügyi dolgozó közreműködésével 50 különböző, az MSD által finanszírozott klinikai vizsgálat folyik Magyarországon, amelyekben tavaly több mint 800 beteg vett részt.

Az egyetértési nyilatkozattal a két szervezet szorosabbra fűzi együttműködését, így az amerikai gyógyszervállalat képzési, kutatás-fejlesztési, bővítési tervei és programjai a HIPA segítségével új lendületet vehetnek - mondta a befektetési ügynökség elnöke.

Gyógyszeripari kísérlet Forrás: 123rf.com

Ésik Róbert szólt arról, hogy az MSD a világ vezető gyógyszeripari vállalata évi 40 milliárd dolláros árbevétellel rendelkezik, mintegy 70 ezer embert foglalkoztat világszerte. Magyarországon fontos szerepet játszik a klinikai vizsgálatok területén.

A cég 2014-ben Budaörsre hozta közép-európai logisztikai központját, ahol 5 ezer négyzetméteren speciális logisztikai bázist létesített, innen 14 országot szolgál ki. A HIPA elnöke hangsúlyozta, hogy az ügynökség közreműködésével tavaly 71 pozitív döntés született magyarországi befektetésekről, amelyek 3,2 milliárd euró működőtőke beruházást és 17 647 új munkahely jelentenek.

A befektetésösztönzésben az idén előtérbe kerül a minőségi munkahelyek létesítése, a továbbfejlesztett támogatási rendszer kiemelten kezeli a kutatás-fejlesztést, hogy a technológiai fejlesztések Magyarországra kerüljenek - mondta Ésik Róbert. Utalt arra, hogy a magyarországi gyógyszeripar több mint 100 éves múltra tekint vissza, hagyományosan innovációvezérelt ágazat, a feldolgozóipari kutatás-fejlesztési költésből mintegy 40 százalékkal részesedik.

Kiemelte: a Financial Times legújabb kiadványában, a külföldi befektetésekkel foglalkozó FDI Magazinban Tatabánya bekerült azon európai top tíz város közé, amelyek az élettudományok és az orvostechnológia terén fontos befektetési helyszínnek számítanak. Az MTI kérdésére válaszolva elmondta, az MSD számára dedikált beszállító fejlesztési programot indítanak annak érdekében, hogy a magyar kis- és középvállalkozói szektor is be tudjon kapcsolódni a multinacionális vállalat beszállítói értékláncába.

Az amerikai Merck Csoporthoz tartozó MSD Pharma Hungary 25 éve működik Magyarországon, ahol az egyik legjelentősebb innovatív gyógyszeripari vállalat a kutatás-fejlesztés területén.

A HIPA közlése szerint az Amerikai Egyesült Államok a második legjelentősebb, Európán kívül a legnagyobb befektető Magyarországon, az országban jelen lévő külföldi közvetlen tőkeállományt tekintve. Az amerikai vállalatok több mint 100 000 embernek adnak munkát Magyarországon.