Második lett a magyar startup a hétvégi kínai versenyen

Az Enterprise Hungary és a kínai Tusstar inkubátor szervezte Get in the Ring! csengdui versenyén második helyezést ért el a hightech ékszereket gyártó Liber8 Technology csapata.

Bár a magyar startupok (Liber8 Technology, EDM Designer, Pulmoment, Kayakfirst) részéről sok kétség volt a kínai lehetőségeket illetően, a környezet és a személyesen tapasztaltak meggyőzték őket.

Minden hazai résztvevő pozitívan értékelte a versenyt, rengeteg potenciált látnak későbbi kínai piacra lépésben. Az Enterprise Hungary és a kínai, 60 inkubátorral rendelkező TusStar közös együttműködésében, iroda helyiséget, szállást és üzleti kapcsolatokat biztosítanak a magyar startupoknak. A magyar vállalkozásoknak már a 2017-es évben esélyük nyílik a kínai piacon arra, hogy bővítsék befektetői és gyártói kapcsolataikat.

Csunkingban folytatják a magyar vállalkozások

A magyar csapatok a hétvégi nemzetközi megmérettetést követően, ezen a héten a Bank of China szervezésében részt vehetnek a Kínai-Magyar Üzleti Fórumon is, amely a Magyar-Kínai Technológia Transzfer Központ helyi támogatásával jött létre. A konferencián a Magyar Nemzeti Kereskedőház Innotrade programja is megjelenési felültet biztosít a magyar vállalkozások számára.

Szingapúrban zárul az ázsiai startup túra

A Get in the Ring! 2016 Budapest

két legjobb csapata, az Intellyo és a Robotrainer képviseli hazánkat a hét második felében a szingapúri globális döntőben, ahol a versenyzők olyan befektetők előtt mutatkozhatnak be, mint a Golden Gate Ventures, vagy a Rocket Internet.

A három napos konferencián a magyar startup vállalkozások kapcsolatrendszerüket is kiépíthetik Ázsiában, hiszen részt vehetnek a Tech in Asia konferencián, amely a legnagyobb technikai közösségként van jelen a kontinensen.

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison program.