Londonban és Berlinben nyit irodát a magyar Startup Campus

A londoni és berlini állomásokkal zárult a Hiventures szakmai együttműködésében megvalósuló Startup Campus program hazai és nemzetközi roadshow-ja. A program célja, hogy ösztönözze az egyetemeken születő innovatív ötletek piacra lépését és szakmai mentorálással segítse a fiatal innovátorokat. A Startup Campus fél éven belül a brit és a német fővárosban helyi központot hoz létre, elősegítve a magyar és közép-kelet-európai startupok globális piacra lépését.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatásával életre hívott Startup Campus 2016-os indulásának kimagasló sikere után, idén már öt vidéki egyetemvárosban (Győr, Debrecen, Veszprém, Miskolc és Pécs), Budapesten, valamint, Londonban és Berlinben is bemutatkozott.

A programsorozatnak köszönhetően

az elmúlt két évben több mint 2000 fiatal 250 vállalkozói projektje került reflektorfénybe, idén pedig 50 innovatív vállalkozás mutatkozhatott be. Mi több, szoros együttműködés és közös gondolkodás indult el a helyi inkubátorok, egyetemek és a városvezetés, valamint hazai és helyi nagyvállalatok között az innovációs ökoszisztéma fejlesztéséért. A szervezők és a szakmai zsűri minden helyszínen számos olyan ötlettel találkozott, melyek alkalmasak lehetnek Hiventures országos szinten elérhető befektetési tőkeprogramjaira (inkubációs, magvető, növekedési).

„A Startup Campus program a városok helyi innovációs ökoszisztémáinak szereplőivel együttműködésben teret biztosít a startup projektek bemutatkozására. Ez a rendezvénysorozat közvetlenül kapcsolja be a Hiventures befektetési programjaiba az innovatív vállalkozásokat, mely egyedülálló lehetőséget jelent a régióban. A program erősségét mutatja, hogy idén Londonban és Berlinben is lehetőséget adott magyar csapatoknak, hogy megmutassák ötleteiket, akik a nemzetközi szakmai zsűri előtt is kiválóan teljesítettek" – mondta el Katona Bence, a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő befektetési vezérigazgató-helyettese.

Az Enterprise Hungary szervezésében megvalósuló programban rejlő lehetőségeket, illetve növekvő szerepét mutatja az is, hogy a világ legnagyobb inkubátorházainak vezetői is kíváncsiak voltak a magyar startup vállalkozásokra: a programsorozat olyan globális szereplők érdeklődését is felkeltette, mint a Techstars, a Startup Bootcamp, vagy a Plug and Play.