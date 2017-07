Világszerte egyre több az olyan technológiai megoldás, amely teljesen új távlatokat nyit a betegségek kezelésében és az egészségmegőrzésben. Az innovációban mi magyarok is élen járunk, hiszen többek között cukorbetegek életét megkönnyítő mobilalkalmazást, bankkártya méretű „zseb EKG-t", illetve online magánorvos foglaló rendszert is fejlesztett már ki hazai cég.

EKG a zsebben: életeket menthet egy bankkártya méretű eszköz

A szívbetegség vezető halálok, Magyarországon pedig nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas a kardiovaszkuláris problémákban szenvedők aránya. A betegség kordában tartása kulcsfontosságú, ehhez pedig nagyban hozzájárul a szív állapotának rendszeres vizsgálata, megfigyelése.

Erre a problémára fejlesztett ki egyedülálló megoldást WIWE néven a magyar Sanatmetal. A zseb EKG-nak is nevezhető, bankkártya méretű eszközzel és a kapcsolódó mobilalkalmazással bárki egyszerűen, napjában többször is megmérheti szívműködését, illetve véroxigén szintjét. Az adatokat pedig könnyedén továbbíthatja kezelőorvosa számára is. Az eszközzel így jelentősen csökkenthető a stroke és a hírtelen szívmegállás kockázata.

Vércukornapló egy gombnyomásra

A diabétesz népbetegség, ami világszerte 400 millió embert érint. A magyarországi ismert cukorbetegek száma eléri a hétszázezret, míg közel félmillió lehet azoknak a száma, akik már diabéteszesek, de még nem tudnak róla. A cukorbetegség kezelésében az egyik legfontosabb tényező, hogy az érintettek megfelelő információval rendelkezzenek és folyamatosan kontroll alatt tartsák ezt az eleinte észrevétlen, de szövődményeit tekintve igen súlyos betegséget. Pontosan ebben segít egy magyar fejlesztésű mobilalkalmazás, amely hatékony eszközt ad a betegek kezébe vércukorszintjük, szénhidrát bevitelük és inzulinterápiájuk megfelelő keretek között tartásához.

A Dcont® névre keresztelt alkalmazást a vércukormérők fejlesztésében és gyártásában 30 éves tapasztalattal rendelkező, magyar tulajdonú 77 Elektronika Kft. fejlesztette ki. Az applikációban a betegek egyszerűen rögzíthetik vércukoradataikat – a gyártó legújabb, Dcont® NEMERE névre keresztelt okos vércukormérőjével bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal, automatikusan.

Magánorvost egy kattintásra

Felmérések szerint ma a magyar lakosság 15 százaléka jár magánorvoshoz, a betegek körében pedig

egyre népszerűbb az internetes szállásfoglalók mintájára működő „orvosfoglaló", a Foglaljorvost.hu. A néhány éve indult online adatbázisban már 1200 hazai magánorvos található meg, 90 szakterületet lefedve, a kereső és időpont foglaló rendszert pedig már mintegy 50.000 regisztrált felhasználó alkalmazza rendszeresen. A felület az orvosok által megadott információk mellett publikus felhasználói értékelésekkel is segíti a betegek tájékozódását, az adott probléma tekintetében legmegfelelőbb orvos kiválasztását.

A fenti három technológiai megoldás mellett kiemelhetjük még a Hand in Scan-t, ami a kórházi kézfertőtlenítést forradalmasítja, és már három kontinens egészségügyi intézményei használják, vagy a Laborom-ot, ami az orvosi leletek rendszerezésére kínál egy applikáció segítségével egyszerű megoldást. A sor reményeink szerint a közeljövőben további, nemzetközi szinten is jelentős eszközökkel, rendszerekkel bővül majd az okostechnológia fejlődésével párhuzamosan.