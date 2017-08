Az EXIM Exportösztönző Magántőkealap több lépésben közel 1,5 milliárd forintot fektet a RotaChrom magyar startupba. Az innovatív vállalkozás egyedi gyógyszerhatóanyag-tisztítási technológiájamár jelen van a nemzetközi piacon, a mostani tőkeinjekcióval át akarják alakítani a teljes szektort. A eljárásnak köszönhetően sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb lesz a gyógyszergyártás folyamata.

A dabasi cég egy eddig csak kis méretben működő technológiát tett ipari körülmények között is alkalmazhatóvá. E megoldás a gyógyszerek hatóanyagának tisztítása során rendkívüli hatékonyságnövekedést és tisztaságjavulást tesz lehetővé, így akár 80 százalékos költségmegtakarítás érhető el.

A RotaChrom Technológiai Kft.-t 2014-ben alapította Németh László vegyészmérnök és Lorántfy László vegyész, hogy a saját ötletükön alapuló szabadalmaztatott technológiát továbbfejlesszék és bevezessék a piacra. Dabason 2016-ban kezdték meg a RotaChrom CPC berendezések kis szériás gyártását és értékesítését. A cég eszközét használja már a világ generikus gyógyszergyártó óriása is.

A cég ugrásszerűen növelte árbevételét, ami 2016-ban meghaladta a 100 millió forintot, ezzel megháromszorozta az előző évi forgalmát.

A magyar cég által szabadalmaztatott gyógyszerhatóanyag-tisztítási eljárás fokozatosan kiszoríthatja a gyógyszeriparban jelenleg elterjedt, mintegy 5,5 milliárd euró piacú preparatív folyadék-kromatográf megoldást. A hosszú távú stratégia következő állomása az intenzív nemzetközi terjeszkedés, amelyhez a szükséges forrást az EXIM Exportösztönző Magántőkealap biztosítja. A GB & Partners által kezelt Alap több lépcsőben közel másfél milliárd forintot fektet be a cégbe, jelentős kisebbségi tulajdonrészt szerezve.

A cég távlati tervei között szerepel a tőzsdére lépés is.

A befektetésnek köszönhetően a RotaChrom felépíti első bértisztító-központját Magyarországon, amit további egységek követhetnek világszerte. Technológiánk iránt óriási a kereslet, hiszen radikálisan csökkenti a gyógyszerek gyártási költségeit – mondta az egyik alapító, Németh László.

A befektetést követően a RotaChrom szervezete is átalakul, melynek célja, hogy az eddigi K+F fókusz mellett a vállalkozás világpiaci tevékenységében a gyártás és értékesítés is nagyobb mértékben megjelenjen. Az innovációs képesség megtartása és kiaknázása továbbra is fontos eleme marad a vállalat működésének, ebben is fogja segíteni a társaságot új termelési igazgatója, Dugár Zsolt. Ezzel együtt a cég operatív irányítását új menedzsment veszi át az alapítóktól Polányi Sándor vezérigazgató irányításával.