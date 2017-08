Idén 17. alkalommal hirdette meg a Deloitte Magyarország a legjobb fenntarthatósági jelentések versenyét. A Zöld Béka Díjért a magyarországi vállalatok indulhatnak, az országos versenyen eredményesen szereplők automatikusan részt vesznek a regionális mérkőzésen is. A jelentkezők a részvétellel az idéntől hatályos uniós előírásnak megfelelés főpróbáját is letudhatják.

Szeptember 18-ig lehet jelentkezni a Zöld Béka Díjért folytatott idei küzdelemre,melyet 2000-es indulása óta azoknak a vállalatoknak hirdetnek meg, amelyek mindennapi életébe, döntési és üzleti folyamataiba beépül a környezettudatos szemléletmód és a társadalmi felelősségvállalás. A megmérettetésen azokat a beszámolókat és jelentéseket ismerik el, melyek a vállalatok eredményeit mutatják be ezeken a területeken.

Előnyben a szabványok

A versenyen előnyt élveznek azok a jelentések, melyek valamelyik nemzetközi irányelv mentén szerveződnek (GRI G4, IIRC, az ISO 26000 irányelve stb.). A nem pénzügyi információk közzététele kapcsán szerencsés, ha az adott pályázó követi a 2014/95/EU irányelveinek valamelyikét. Ez a verseny ugyanis nem az üzleti eredményekről, hanem

a fenntarthatóságért és a környezetvédelemért tett erőfeszítések bemutatásáról szól.

A szervezők szerint a jelentések készítésekor jelentkező adminisztratív feladatok nem szabad, hogy elvegyék a cég kedvét a pályázattól. A verseny ugyanis arra is jó alkalmat nyújt, hogy a vállalat felmérhesse: hol tart annak az idén hatályba lépett uniós előírásnak a teljesítésében, ami előírja, hogy a nagyobb vállalatoknak a fenntartható fejlődés érdekében tett erőfeszítéseiről is be kell számolnia.

Az Unió ugyanis idéntől nemcsak könyvviteli beszámolók készítésére kötelezi a legnagyobb cégeket, hanem arra vonatkozóan is jelentéskészítési kötelezettséget ír elő, milyen lépéseket tettek az előző egy vagy két pénzügyi évben a fenntartható fejlődésért és a diverzitásért.

Pályázni magán- és állami cégeknek is lehet, valamint alapítványok és egyetemek is részt vehetnek a megmérettetésen. A díjazott cégek nagyobb befektetői bizalomra számíthatnak, és megmérettethetik magukat a regionális versenyen is.

A részletekről a versenyt szervezők oldalán lehet tájékozódni.

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison program.