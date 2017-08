Csúcsmunkahelyek jöttek létre tavaly Magyarországon

A magyar gazdaság eredményei jók, az országban létrejövő munkahelyek magas hozzáadott értéket képviselnek - mondta Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke. A befektetési környezetet globálisan vizsgáló IBM Global Location Trends 2017-es jelentése szerint a tavalyi befektetői döntések hatására létrejött munkahelyek nemzetgazdasági hozzáadott értéke alapján a világon az 5. legjobb eredményt Magyarország érte le.

A létrejött munkahelyek hozzáadott értéket vizsgáló kategóriájában Magyarországot csak Írország, Dánia, Szingapúr és Hollandia előzte meg. Az IBM Global Location Trends évente elkészített nemzetközi felmérés, ami annak megfelelően értékeli az országokat, hogy a külföldi működő tőke vonzását tekintve milyen eredményeket értek el a tanulmány kiadását megelőző évben, így az idei jelentés a 2016-os év befektetéseit vizsgálja.

A felmérés szerint Magyarország mindhárom vizsgált kategóriában kiemelkedő eredményt ért el.

A kategóriák: munkahelyteremtés, mint a beruházások nemzetgazdasági hatásának mutatója; lakosságszámmal arányosított munkahelyteremtés; valamint az új munkahelyek hozzáadott értéke, amit az adott szektor által előállított érték, termelékenység, fejlettség, jellemző munkavállalói profil és bér alapján határoznak meg.

A tavalyi befektetési döntések értelmében 18,9 ezer új munkahely jön létre Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve a 9. legjobb hely a világon.

A 18,9 ezer új állás a válság óta a legjobb magyar eredménynek számít. A működőtőke-befektetések következtében a világon a 15. legtöbb új munkahely Magyarországon jön létre, ugyanebben a kategóriában az európai nagyvárosok közül Budapest a 4. helyen szerepel, megelőzve Dublint és a Krakkó-Katowice térséget.

A HIPA arra törekszik, hogy az országban minél nagyobb arányban jelenjenek meg a Made in Hungary típusú projektek mellett az Invented in Hungary jellegű befektetések - mondta Ésik. Magyarország egy bevált európai termelési helyszín, a HIPA azonban azért dolgozik, hogy az ország a kutatás, fejlesztés, innováció terén is vonzó helyszín legyen.