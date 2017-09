Hatékonyabb a mostani ciklusban az uniós források felhasználása, a megítélt és leszerződött támogatások kétszeres javulást mutatnak a 2014-2020-as időszakban az előző, 2007-2013-as fejlesztési periódushoz képest - mondta Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára.

Valamennyi fejlesztési programban meghirdették a 2014-2020-as időszak 9400 milliárd forint keretét 2017 március végéig, ebből 6700 milliárdot már odaítéltek, az a terv, hogy év végére a kötelezettségvállalás szintje a teljes keret 85 százaléka legyen. A uniós támogatások kifizetései egyre inkább felfutnak, szerinte az intézményrendszer rendelkezik azzal a képességgel, hogy az idei évre meghatározott 2700 milliárd forint kifizetési célt teljesítse.

Az uniós források az ország versenyképességének növekedéséhez elsősorban az állami hatékonyság és a humántőke javulásával, az infrastruktúra fejlesztésével, a kutatás-fejlesztés ösztönzésével tudnak hozzájárulni - tette hozzá.

Az elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése az ajánlattevők közötti versenyt is erősíti majd - mondta Csányi István, a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkára. Az új rendszernek köszönhetően a világ bármely részéről adhatnak be ajánlatot a hazai közbeszerzésekre az érdeklődők anélkül, hogy ide kellene utazniuk, vagy Magyarországon irodát kellene nyitniuk. A kis és közepes vállalkozások helyzetén is javít majd az elektronikus közbeszerzési rendszer, hiszen a webes felület lépésről lépésre segíti a felhasználót az űrlapok kitöltésében, kisebb lesz a hibázási lehetőség.

Jelenleg az elektronikus közbeszerzési rendszer tesztelése zajlik, novembertől a vállalatok már regisztrálhatnak, januártól pedig elindul a rendszer alkalmazása.

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Széchenyi Kártya előnyeit emelte ki. A Széchenyi Kártya ügyfelei a korábbinál pozitívabban látják a következő egy évet, 45 százalékuk számít az árbevétel növekedésére, 37 százalékuk profitjuk emelkedésével számol. Minden ötödik Széchenyi Kártya tulajdonos számol létszámnövekedéssel a következő egy évben.

A felmérés szerint a Széchenyi Kártyával rendelkező vállalkozások 32 százaléka tervez fejleszteni és 36 százaléka beruház a következő egy évben, mindkét esetben ez az arány magasabb annál a vállalati mintánál, amely a nem kártyatulajdonosokra is kiterjed - mondta Krisán László.

Emlékeztetett arra, hogy a Széchenyi Kártya konstrukciók felső határa 100 millió forintra emelkedett.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB), idén nagy erőket fordít a visszatérítendő uniós források kihelyezésére - mondta Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója. A 800 milliárd forintos keret felére érkezett eddig igénylés, 5600 vállalkozás adott be kérést, 1100 szerződést pedig már alá is írtak.

Az MFB idén új területekre is kiterjesztette tevékenységét, piacra dobta például április végén a lakossági energiahatékonysági hitelt, összesen 115 milliárd forint értékben. Az MFB azt a célt tűzte ki, hogy a következő évek során évi 400 milliárd forint plusz forrást juttat a piacra, ami évi plusz 0,6-1,5 százalékos GDP-növekedést generálhat.