Extra bevételi lehetőséget keresők, kismamák, diákok és korábbi futárok is vannak azok között, akik az indulás óta eltelt egy hónapban regisztráltak a Sendee rendszerében, hogy megreformálják a budapesti futárkodást. Közülük több tucatnyian már használják is a Sendee rendszerét, ők heti szinten jelenleg is több száz órát töltenek aktívan, elérhető autós, motoros, vagy biciklis futárként a Sendee rendszerében.