Épületbejárással egybekötött sajtótájékoztatón mutatták be a Testnevelési Egyetem egyik szakmai intézményét. A táplálkozástudománnyal foglalkozó központ a megújuló intézmény első befejezett rekonstrukciója.

A táplálkozástudomány a sportorvoslás egyik leggyorsabban fejlődő ága – emlékeztetett a bejáráson Szabó Tünde, a sportért felelős államtitkár. A 310 négyzetméter alapterületű épületet modern laborokkal és műszerekkel szerelik fel. Ezek az eszközök a legcsekélyebb mennyiségű tiltott szer jelenlétét is képesek kimutatni.

Műemléki védelem

Az eseményen elmondott beszédében Mocsai Lajos, az egyetem rektora, kiemelte, hogy

a Hauszmann-házak műemléki védelméhez méltó építkezés zajlott le, amelynek keretén belül az alapoktól született újjá az épület. A rektor jelezte, hogy három év háttérmunkájának eredményét jelenti a befejezett rekonstrukciója.

Az egyetem célja, hogy a következő másfél évben a magyar sport számára olyan vizsgálati központ épüljön, ahol a biomechanikai, a sportpszichológiai, a pedagógia-szociológiai tudományok mellett az élettani mérések és a táplálkozástudomány is fontos szerepet tölt be. Mindez a jövőben kiegészül majd az ország legmodernebb teljesítmény-élettani laboratóriumával is, így adva megfelelő tudományos hátteret a magyar sportnak, hogy az hosszútávon is eredményes, és nemzetközi viszonylatban is versenyképes maradhasson.

Szaktudás szükséges

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar piacon mintegy 15 ezer legális táplálék-kiegészítőt forgalmaznak. Ezek összetétele pedig annyira eltérő, hogy a sportolók számára szinte követhetetlen. A nemzetközi tapasztalatok szerint az étrend-kiegészítőkben a tiltott anyagok mennyisége 10-15 százalékra tehető, ez a szám is jól mutatja a központ és a laboratórium fontosságát – jelezte Szabó Tünde.

Palkovics László oktatásért felelős államtitkár pedig úgy fogalmazott, a Testnevelési Egyetem egyik fő feladatának, a testnevelő-tanárok, valamint az edzők képzésének eddig is maximálisan, a legjobb tudása szerint eleget tett.

Emellett azonban fontos a kutatási teljesítmény minél magasabb szintre emelése, ez pedig ebben az épületben megvalósulhat.

A Testnevelési Egyetem rekonstrukciója várhatóan 2022-ig tart. A több ütemben megvalósuló fejlesztések teljes költsége meghaladja a 40 milliárd forintot. A beruházás keretében új, fedett uszoda, vívócsarnok, tornacsarnok, atlétikai csarnok, valamint egy multifunkciós csarnok is épül a következő években. A tervezett jégcsarnokokat és teniszpályákat a hallgatók mellett várhatóan a XII. kerület lakosai is használhatják majd.