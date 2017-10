A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) mostantól immár elektronikus úton is biztosítja az iratbetekintést a Virtuális adatszoba megnyitásával. Ezzel jelentősen egyszerűbb és olcsóbb lehet az ügyintézés.





A GVH versenyfelügyeleti eljárásaiban jelentős mennyiségű iratot kezel és tárol. Az érintett vállalkozások képviselői – a versenytörvény rendelkezései szerint – jogosultak betekinteni a hivatali ügyeik nyomán keletkezett iratokba, azokról másolatokat készíteni, vagy külön díjazás ellenében másolatokat és hiteles másolatokat készíttetni, és az adott ügyben felhasználni.

Az iratok száma és terjedelme több ezer oldal is lehet egy-egy ügyben, így a személyes betekintés, valamint a másolatok készítése hosszadalmas és költséges mind a GVH, mind az ügyfelek számára.

A most megnyíló virtuális adatszobával az irat-betekintési, illetve a másolatigénylési és -kiadási folyamat egyszerűbbé, gyorsabbá válik. E mellett a GVH a jövőben is biztosítja a hagyományos, személyes iratbetekintés lehetőségét is. A GVH a felhasználóként hozzárendelt ügyfélnek vagy az általa meghatalmazott személynek, tipikusan törvényes vagy jogi képviselőknek biztosít online lehetőséget és felületet.

A betekintés mellett vízjellel ellátott példányban le is lehet tölteni és ki is lehet nyomtatni az ügyeikhez tartozó iratokat, illetve a kapcsolódó fájlokat. Megengedett a keresés, megtekinthetők a rendszerüzenetek, s lehet egyszerű vagy hiteles másolatokat rendelni egyes iratokról, illetve fájlokról. Adott iratokat nem lehet továbbra sem elektronikus úton megnézni, mert túl nagy méretűek vagy nem megfelelő formátumúak, ám ezekről egyeztetési folyamat indítható.