A Menedzserek Országos Szövetsége (MOSZ) ez évben is nyílt pályázatot hirdet Az Év Menedzsere 2017 és Az Év Fiatal Menedzsere 2017 cím elnyerésére. Az Év Menedzsere díj kiírására huszonnegyedik, míg Az Év Fiatal Menedzsere díjra tizennyolcadik alkalommal kerül sor az idén, második éve Életműdíjat is osztanak. Az idén először új innovációs különdíj is gazdára talál majd.