Több mint 400 hazai cég indult neki, hogy elnyerje a Szerethető Munkahely Díj címet az idén. A zsűri megítélése alapján 107 munkahely bizonyította a során, hogy érdemben tesz munkavállalói megtartásáért.

A DreamJo.bs állásportál szeptemberben hirdette meg a Szerethető Munkahely Díjat, hogy megmutassa, Magyarországon százával vannak olyan cégek, amelyek tesznek azért, hogy hosszabb távon is sikeresen tartsák meg munkatársaikat. A pályázatok elbírálásában bárki részt vehetett, aki jelentkezett zsűritagnak a díj weboldalán.

Az elbírálás alapjai azok a bemutatkozók voltak, amelyekben a cégek munkatársai arról meséltek, milyen náluk a munkakörnyezet, milyenek szakmai fejlődési lehetőségeik, mennyire terheli a munka a magánéletüket, hogyan tudnak együttműködni a főnökeikkel, mik azok a mozzanatok, amelyek a közösséghez kötik őket, illetve miért maradnak ott a piaci csábítások ellenére is. A zsűri – az egyenlő esélyek szem előtt tartása érdekében - 10 véletlen szerűen kiválasztott képes- szöveges önjellemzés alapján osztályozhatta ötös skálán, mennyire lehet öröm az adott cégnél a munka.

A majdnem 600 fős önkéntes zsűri, közel 3000 leadatott szavazata alapján a legtöbb pontot kapott – az eredetileg tervezett 100 helyett, pontegyenlőség miatt - 107 cég nyerte el és használhatja egy éven keresztül a Szerethető Munkahely címet.

A győztesek között van a Bortársaság, a Budapesti Fesztiválzenekar, a Hosszúlépés. Járunk? – Budapest arcait bemutató városséták szervezője, a JóSzaki, vagyis a megbízható szakember kereső, a Nanushka divatcég vagy a Hajtás Pajtás.

A győztes cégek közel 60 százaléka 50 főnél kevesebbet foglalkoztató kisvállalkozás. Nagyon örülünk, hogy a versenyen keresztül ők is be tudtak mutatkozni, hiszen ahogy a legfrissebb kamarai adatokból is látszik, éppen számukra okoz különösen nagy problémát a munkaerőhiány – értékelte az eredményeket Németh Anna, a DreamJo.bs társalapítója.

A verseny eredményei szerint az ország legszerethetőbb munkahelyeinek 41 százaléka a technológia ipar szereplője, de kerültek a legjobbak közé mások mellett a szolgáltatás, az építészet, ingatlanpiac és az oktatás területén tevékenykedő vállalkozások is.

A verseny még nem ért véget, hiszen a november 24-ei ünnepélyes díjátadón a Coca Cola Magyarország, az Invitel, a CIB Bank a Café PR és a CX-Ray képviselőiből álló szakmai zsűri négy különdíjat és értékes nyereményeket oszt ki a Magyarország 107 legszerethetőbb kis- és középvállalkozása között.