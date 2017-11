38 milliós összdíjazású pályázatot hirdetnek fiatalok számára

Az Alapítvány eddigi 25 éves tapasztalatát szeretné az online térben is kamatoztatni, és hozzájárulni a fiatalok fejlődéséhez. Szakértő-zsűri bevonásával nemcsak bírálják a beérkezett anyagokat, de a Mentor Program segítségével támogatják is a legígéretesebb pályázókat, a legjobbat pedig 2018-ban meg is valósítják.

„A magyarok pénzügyi tudatossága alacsony szinten van, ezt kutatásaink is alátámasztják. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb ember számára kihívást jelent, ha pénzügyeivel kell foglalkoznia. Bizonytalanok ezen a terepen, mert sokszor a legalapvetőbb ismeretek is hiányoznak ahhoz, hogy a család felelősen gazdálkodjon. Nincs ez másképp a fiataloknál sem. Az ő szemléletük ugyanakkor könnyebben formálható, ezért is koncentrálunk elsősorban rájuk, ha képzésről van szó" – nyilatkozta Nagy Zoltán Péter, az OTP Bank marketing és kommunikációs igazgatója.

Az Alapítvány 25 éve dolgozik a magyar fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztésén, több országban sikerrel működteti ezt a gyakorlatot.

Amilyen szakmai és üzleti segítséget eddig megkaptak a start-upok, azt most megkapják a fiatalok.

Az sem elvárás, hogy a pályázó képes legyen az ötletét maga megvalósítani. Természetesen, ha az ötlet jól kidolgozott, az a versenyben előnyt jelenthet, hiszen könnyebb megítélni a megvalósíthatóságát, a társadalmi hasznosságát és a fenntarthatóságát. A zsűri többek között ezeket a szempontokat fogja mérlegelni a bírálat során" – tette hozzá az igazgató.

A Mentor Program célja, hogy a digitálisan beküldött pályázati anyagok előszűrése után a pályázat kiírója a mentorok és mentorsegítők bevonásával a csapatokat felkészítse arra, hogy kiemelkedő minőségben prezentáljanak az Ötletpályázat Döntőjén.

A cél érdekében a Mentor Program a kiválasztott pályázók számára személyes visszajelzéseket biztosít a mentorok bevonásával és élő prezentáción keresztül főpróbát tart a pályázókkal.

A pályázat célja, hogy a Kiíró olyan új ötleteket, terveket találjon és díjazzon, hosszú távon – direkt vagy indirekt módon – hozzájárulnak a fiatalok gyakorlatias pénzügyi ismereteinek növeléséhez, jövőtudatos viselkedésének és szemléletmódjának kialakulásához.

A beküldött ötleteket egy négytagú szakmai zsűri bírálja, ami Csányi Péterből (ügyvezető igazgató, OTP Digitális Értékesítési és Fejlesztési Igazgatóság), Dobó Mátyásból (ügyvezető igazgató, Endless.Consulting), Gróf Henrik Balázsból (oktatás szakmai igazgató, OTP Fáy András Alapítvány) és Ságvári Bencéből (ifjúságkutató, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont) áll.

A legjobb ötletek összdíjazása bruttó 38 millió forint!