Három alkalommal nyerte el az Év Családbarát Vállalata díjat a BT (British Telecommunications) magyarországi szolgáltató központja. A cég 2017-től már mentorszervezetként vesz részt a mozgalom munkájában.

A családbarát munkahely egyfelől intézkedések, juttatások és kedvezmények egész sorát jelenti, másfelől megközelítésmódot, eszmét, ami vezérli a mindennapokban a vállalat vezetését és a munkatársakat – mondta Szabó Zoltán, a BT ügyvezetője. Nem csak szép eszméről van szó, a családbarát intézkedések mögött jól felfogott üzleti érdekek is azonosíthatóak.

Észre kell venni, hogy a munkaerőpiaci nehézségek, az Y és Z generációk munkavállalással kapcsolatos elvárásai és elképzelései arra szorítják a munkaadókat, hogy messzemenőkig figyelembe vegyék a családalapítással kapcsolatos döntések megkönnyítését, lehetővé tegyék a családfenntartás melletti munkavégzést.

A BT számos újdonsággal bővítette idén is a már meglévő családbarát intézkedések körét. A cégnél elindították a BT Social Talks belső rendezvénysorozatot, amelyen neves szakértőket kérnek fel, hogy beszélgessenek kollégáikkal a családalapítással, párkapcsolatokkal kapcsolatos dilemmákról, nehézségekről és azok kezeléséről. Az anyavállalat mintáját követve elérhetővé vált egy segélyvonal, amelyen a kollégák szakértőktől kérhetnek segítséget akár jogi, pénzügyi, munkavállalással kapcsolatban.

Az új évben felfrissített érzékenyítő tréningeket is szerveznek a vezetők számára, hogy nyitottak legyenek a családdal, családalapítással kapcsolatos problémákra, vegyék észre hol, kinek és miben segíthetnek ezen a fontos területen.

A napokban alakítottuk ki gyermekbarát tárgyalóinkat, illetve az irodai étkezőinkben baba-etetőszékeket is elhelyeztünk, mert sok kolléga hozza be magával gyermekét. Látható a fentiekből is, hogy a családbarátság csak részben pénzkérdés, sokszor sokkal inkább a megfelelő szemléletmód kérdése – mondta Szabó Zoltán.

A BT komolyan veszi az új mentori szerepet és aktívan kíván tenni azért, hogy egyre több vállalkozás, kisebb, vagy nagyobb szervezet fokozza elkötelezettségét a családbarátság irányában. Ennek érdekében máris összehívtak regionális találkozókat, ahol más cégekkel közösen módjuk van megismertetni egymással a legjobb gyakorlatokat. Budapesten és Debrecenben is megtartották már az alakuló üléseket, közel 20-20 cég részvételével és aktív szerepvállalásával.