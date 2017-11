Megvan az idei év legjobb ingatlanfejlesztése

A Futureal-csoport irodaprojektje nyerte el az elmúlt egy év legsikeresebb ingatlanfejlesztésének járó Portfolio Property Awards „Év projektje" díjat. A Corvin sétányon megvalósított Nokia Skypark irodaházat a Property Investment Forum közel 200 szakmai résztvevője választotta ki győztesként az online szavazáson döntőbe jutott legjobb négy projekt közül.

A legkorszerűbb technológiákkal látták el Futureal-csoport fejlesztésében megvalósult díjnyertes Nokia Skypark irodaházat, amelyet kifejezetten technológiai és kutatás-fejlesztési igényekre terveztek – áll a fejlesztő közleményében. A több mint 70 millió eurós beruházás 25 ezer négyzetméteres komplexumában kapott helyet az ország egyik legnagyobb informatikai és telekommunikációs kutatás-fejlesztési központja. A májusban megnyitott Skyparkban működő Nokia Networks Globális Technológiai Központban több mint kétezer ember dolgozik a jövő fejlesztésein.

Nemzetközileg elismert innováció

Az innovatív megoldásokon alapuló épületet a nemzetközileg is elismert ZDA-Zoboki Építésziroda tervezte. Az épület kétszintes lobbival, valamint az első emeleten található belső konferenciaközponttal rendelkezik. A belső terek kialakításánál kiemelt szempont volt a hatékony, kreatív munkavégzés elősegítése. A dolgozók kényelmét az épület földszintjén elhelyezkedő étterem és kávézó biztosítja. Külön érdekesség a kialakított saját óvoda.

A „BREEAM Very Good" minősítést szerzett beruházás környezetbarát megoldásai közé tartozik többek közt a maximális bevilágítottságot biztosító, motorizált külsőárnyékoló-rendszer, elektromosautó-töltő, zöld tető, kerékpártároló, öltöző, zuhanyzó, illetve az energiatakarékos gépészeti rendszer. A kétszintes mélygarázsban és a bérlők számára elkülönített parkolóban összesen több mint 460 gépjármű helyezhető el.

Városra tervezve

Az irodaház bejáratánál egy városi teret alakítottak ki, ahova közel tízméteres platánfákat is telepítettek. A beruházás keretében Andor Anikó tájépítész tervei alapján valósult meg az új irodakomplexumot övező sétány. A Skypark környékén mintegy 100 üzlet, éttermek, kávézók, fitnesz-wellness központ, gyorsmosoda, posta, bankfiókok és mozi is található.

A Futureal-csoport egyik legkiemelkedőbb projektje a Corvin sétány, Közép-Európa legjelentősebb vegyes funkciójú városmegújító fejlesztése. 2010-ben elnyerte Európa legjobb vegyes-funkciós ingatlanprojektje címét az International Property Awards szakmai megmérettetésén, 2014-ben pedig megkapta az ingatlanfejlesztés Oscar díjának is nevezett Urban Land Institute (ULI) Global Award for Excellence díját is.