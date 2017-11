10 ország 100 legjobb startupja versengett a Central European Startup Awards (CESA) szófiai nagydöntőjében a héten. Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Ausztria, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Románia és Bulgária nemzeti győztesei közül a magyar Turbine.AI nyerte el a Startup of the Year címet.

A nemzetközi zsűri több ezer pályamunkából választott ki idén 1400 startupot, mely első körben a 10 nemzeti döntőiben versenyzett. A Turbine.AI már a magyar döntőben is tarolt szeptember végén, ugyanabban a három kategóriában, mint most Bulgáriában: a legjobb biotech és a legjobb mesterséges intelligencia kategóriák mellett az év startupja is lett.

A szervező xLabs csapat célja, hogy összekapcsolja és kiemelje startupokat és az ökoszisztéma többi szereplőjét a régiókon belül, a régiók között és globálisan is. A helyi szintű rendezvények után az országok nyertesei meghívást kaptak a november 23-i díjátadóra.

A verseny ernyőszervezete Global Startup Awards, így a mostani nyertesek közül jónéhányan ott lesznek jövőre Kínában, a Global Startup Awards döntőjében.

Szalay Kristóf, a Turbine.AI alapítója 2010-ben szembesült azzal, hogy milyen esetleges az a mód, ahogyan a rákot próbálják kezelni. Egy olyan szoftveren kezdett dolgozni a Phd munkájaként, mely modellezi, szimulálja a sejtek működését. Először egyedül, majd csatlakozott hozzá Veres Dani és Fekete Iván. Öt év kutatás, fejlesztés után a Turbine.AI cégvezetője Nagy Szabolcs lett, aki a Tresorit, felhő-tárhelyet szolgáltató startup marketingigazgatója volt.

Egy terápia, gyógyszer, mire forgalomba hozható 2-3 milliárd dollárba kerül. És nagyon lassú a folyamat, mivel nincs olyan modell, mely megmutatja, hogy a rák hogyan fog reagálni az adott kezelésre, több ezer kísérletet kell lefuttatni, mire eredményt kapnak a gyógyszercégek.

A Turbine.AI modelljével sokkal jobban és célzottabban tudnak kutatni.

A legnagyobb haszna a terméknek, hogy olyan mennyiségű kísérletet futtatnak néhány nap alatt, amely évekbe telne a gyógyszerkutatóknak. Idén A Turbine.AI piacra lépett, megvoltak az első sikerek, de egyelőre még nem mondhatnak konkrétumokat. Most van egy 25 fős csapatuk.