Számos munkakörnél elegedhetetlen a felsőfokú végzettség, még akkor is, ha a feladatot technikailag egy nagyon képzett, de csak érettségivel rendelkező személy is tökéletesen el tudja látni. Nem csak ezért éri meg azonban diplomát szerezni. Még ugyanannál a munkakörnél is kaphat többet az, akinek papírja van.