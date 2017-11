Újabb magyar startup írta be a nevét a nemzetközi versenyek győztesei közé. A HeatVentors a Budapesten rendezett InnoEnergy PowerUp! döntőjében szerezte meg az első helyet.

Idén már a középdöntőben is több mint száz startup érdeklődött az InnoEnergy PowerUp! pályázata iránt, amely a régió legnagyobb versenye a fenntartható energia megoldásokon dolgozó startupok számára. A döntőbe jutott 12 európai csapat végül Budapesten mérte össze a tehetségét.

A HeatVentors 20 ezer euró pénzjutalom mellett részt vehet az InnoEnergy Highway startup-programjában, amely a külföldi piacokra jutást elősegítő mentorálás mellett akár 150 ezer euró befektetést is nyújt.

A hőtárolást fázisváltó anyagokkal forradalmasító megoldást fejlesztő csapat oktatói bíztatásra kezdett komolyan foglalkozni a projekttel.

Az egész egy tavaszi startupversennyel, a Women Startup Competition magyar elődöntőjén elért második hellyel kezdődött a fejlesztő Farkas Rita számára. A közönség bejutatta őket a londoni döntőbe, ahol az egyik zsűritag által felajánlott különdíjjal eljutottak egy hétre Kínába, ahol a négy legnagyobb városban prezentálhatták megoldásukat a helyi befektetők előtt.

Tavasz óta megnyerték a MVM Edison Light Up! innovációs versenyét, és a Nestlé HackYourCompany demoday-en is szerepeltek. Az ötéves kutatási háttérrel rendelkező ígéretes vállalkozás azóta több ajánlatot kapott nagyvállalatoktól és befektetőktől egyaránt. A mostani győzelem a lokális sikereken túlmutató regionális eredmény, amely megnyithatja az energetikai szakemberek előtt az európai piacokat is.

HeatVentors alapítói jelenleg is az ötletükből kifejlődő termékek piaci pilot projektjein dolgoznak, valamint, hogy mielőbb piacra kerülhessen a „HeatTank" névre hallgató innovatív hőtároló, amely számításaik szerint a jelenleg használt rendszerekhez képest tizedakkora méretben, 8-15 százalék hatásfok-növekedést eredményezhet. Mentoraikkal szorosan együttműködve jelenleg is dolgoznak a jövő hőtárolási megoldásain, hogy a tervezett termékpalettájuk mind szélesebb körben legyen alkalmazható világszerte.