uSchool: száz hazai középiskolásból lehet startup vállalkozó

Minden eddiginél több, összesen 100 hazai középiskolás részvételével folytatódik idén a uSchool oktatási program, stratégiai partnerségben a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamarával. Az együttműködés keretében megvalósuló hat vállalkozói klub segítségével a diákok megismerhetik, miként juttathatnak el egy ötletet a megvalósításig. A jövő startuperei többek közt a fenntarthatóság, a digitális egészségügy, a robotika és a mesterséges intelligencia területén alkothatnak maradandót. A fiatalokat egy hetvenfős szakértői mentorcsapat segíti céljaik elérésében. A program fővédnöke az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete.

Idén közel ötszörösére nőtt a uSchool oktatási programban résztvevő középiskolások száma, akik a világ vezető vállalatai és startupjai által használt ötletfejlesztési megoldásokat, a való életben is használható üzleti ismereteket szerezhetnek - írja a Noizz.hu.

A három éve indult kezdeményezés során a fiatalok nemcsak hónapokon át fejleszthetik megálmodott projektjüket, de megismerhetik az amerikai Stanford Egyetem Design Thinking módszertanát és olyan üzleti és technikai fogalmakkal ismerkedhetnek meg a gyakorlatban, mint a lean fejlesztés, a rapid prototyping vagy az üzleti validáció.

A csapatmunka során megtanulhatnak hatásosan prezentálni, képviselve ötletüket és önmagukat.



A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (British Chamber of Commerce in Hungary – BCCH) és az Invendor Tanácsadó Kft. által idehaza működtetett uSchool stratégiai partnersége a BCCH-uSchool Entrepreneurship Club keretében vonja be a diákok képzésébe a versenyszektor szereplőit.

Tavaly 12 iskola 22 diákja vett részt a uSchool programban, idén pedig több mint 40 iskolából 100 középiskolás szerezhet vállalkozói tapasztalatot.

A Magyarországon három éve elindított program Szlovéniában már kilenc éve működik, ahol minden harmadik középiskolában jelen van. A uSchool 16-18 év közötti, még érettségi előtt álló diákok számára biztosít gyakorlati ismereteket. A négyhónapos kurzus során a fiatalok kidolgozhatják életük első üzleti projektjét, amit akár valódi vállalkozássá is alakíthatnak. A kezdeményezés idei klubsorozata február elején indul és júniusban ér majd véget.

A diákokból álló csoportok munkáját egy, több mint hetven főből álló, egyedülálló mentorcsapat segíti, amelynek tagjai a nagyvállalati, a startup és a civil szférából érkeznek. A mentorok heti találkozókon segítik a résztvevőket ötleteik megvalósításában. A uSchool hátrányos helyzetű és mozgássérült diákokat is fogad, illetve a Budapesttől távolabb élő diákok bevonását segíti, hogy az egyik klub teljesen digitális formában működik.

A program honlapja: http://www.uschool.hu