Tíz új cég került be a K&H inkubátor programjába

Öt iparág képviseletében 10 startup került be a Start it @K&H inkubátorba, ahol fél éven keresztül, üzleti tanácsadást, dedikált iparági mentorokat belvárosi irodát, és a K&H hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét vehetik igénybe ahhoz, hogy akár nemzetközi szinten is sikeres vállalkozás válhasson belőlük.

Mint arról már beszámoltunk, a K&H Bank startup Start it @K&H néven most olyan segítséget nyújt a hazai startupok számára, amely a legkritikusabb pillanatban a legnagyobbat lendítheti rajtuk.

A programra 37, többnyire informatikai érdekeltségű csapat jelentkezett, de a pályázók között az egészségügy, oktatás, turizmus, szállítás, pénzügy és jog szektorában újítást tervező startupok is indultak

- mondta Németh Balázs, a K&H Változáskezelés divíziójának vezetője a nyertes csapatok kiválasztásakor.

A pályázati lehetőség lezárultával 10 új cég került be a Start it @K&H inkubátorba, és kap helyet az alkotói légterű, inspirációforrásként is szolgáló közösségi térben, ahol a féléves inkubálás során folyamatos üzleti tanácsadást és képzést kapnak, találkozhatnak a különböző szektorok szakértőivel, dedikált iparági mentorok segítik a vállalkozás lendületes fejlődését és a K&H hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerébe is bekerülnek.

Az első körös szakértői értékelés során három szempont szerint pontozták a jelentkező startupokat: az ötlet minősége, a csapat sajátosságai, illetve a piaci potenciál alapján. A legjobb 16 csapatot hívták meg a startup ökoszisztémában leginkább Pitch Day-nek nevezett szakmai konzultációra, majd a végső prezentációk megtekintését követően egy banki és külsős szakemberekből álló zsűri döntött a programba bekerülő csapatokról.

A Start it @K&H inkubátorba bekerült 10 új startup:

A Poizo csapata egy ún. „smart mobil infra-fűtőtest" elkészítésén dolgozik, amely a legegészségesebb fűtési technológiát, a távoli infravörös hullámokat alkalmazza energiatakarékos módon.

Az EVA (Extended Visual Assistant) egy olyan, mobiltelefonhoz csatlakoztatható okosszemüveg, amely vakok és gyengén látók számára készült. A készülék mesterséges intelligencia segítségével navigál a városban, ismeri fel a környező tárgyakat, szövegeket és egyéb jelzéseket, és viselőjével élőszóban ismerteti azokat.

A Potzak csapat applikációja speciális gyakorlatokkal, edzésprogrammal nyújt segítséget azoknak a nőknek, akiknek a szülés után szétnyílt a hasizmuk, és ez maradandó változásokat eredményezett.

A DigID.ME egy digitális személyazonosító megoldás, amely univerzálisan segíti a hétköznapi életben a mindenféle irat nélküli, biztonságos személyazonosítást.

A Dosgolpes egy hordozható okos flamenco tánctábla, amely mobil applikációval összekötve egyaránt segít amatőr és profi tánctanulóknak ritmusérzékük fejlesztésében, lépéseik tökéletesítésében és koreográfiájuk rögzítésében.

A WeShop egy intelligens bevásárlókosár összehasonlító felület. A vásárló összeállítja a heti vagy havi nagy bevásárlását, amiről a rendszer megmondja, hogy összességében melyik online áruházban a legolcsóbb az adott kosár, és oda is irányítja a vevőt, megtartva a már összeállított virtuális kosarát.

A Frida az ételérzékenységgel küzdőknek kínál közvetett segítséget oly módon, hogy az őket kiszolgáló éttermeket glutén, laktóz, tej, tojás, liszt stb., tehát allergén anyagoktól mentes ételek előállítására oktatják, és a vendéglátóipari piac szereplőit gyűjtik, minősítik és ellenőrzik a fenti szempontok alapján.

A UniPie olyan alkalmazás, amely az egyetemi könyvtárak és jegyzetek tartalmát alakítja át és gyűjti össze digitális, könnyen kereshető és értékelhető, előfizethető tudássá.

A Cogito célja, hogy a tegnap még elsősorban intézményi jellegű egyetemi oktatás holnaptól inkább közösségi élmény legyen.

A DynamO Pricing egy mesterséges intelligencia alapú, automatizált árazó rendszer, tanuló algoritmus. A csapat a jelenlegi tesztüzemben a megmaradt mozijegyek értékesítésére fókuszál.

A programról bővebb információ itt olvasható.