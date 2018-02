Budapest Hackathon - a Crafty lett a befutó

A digitális innovációt és a hagyományos kétkezi szakmunkát ötvözte az EYA (European Youth Awards) és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által szervezett hackathon profilja, amely a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a virtuális valóság és a szakmunkás vállalkozói szellem kombinációjából kívánta kihozni a legtöbb ötletet és hasznot a társadalom számára. Arra kereste a választ, miként lehet a kétkezi szakmunka presztízsét és eszköztárát a mobil technológia, a digitália, a marketing és a szociológia eszközeivel népszerűsíteni. A legjobbnak ítélt munka egy „Crafty" nevű applikáció lett, mely a digitális technológia segítségével a fiatalok ösztönzését szolgálja szakmunkák tanulására.

A résztvevő 3 vezető magyar egyetem, a Corvinus, az ELTE és a rendező MOME hallgatói, név szerint Bíró Bori (MOME), Horkai Alex (Corvinus), Rózsa Rufina (Corvinus), Székely Lívia (ELTE) által fémjelzett győztes applikáció arra irányult, hogy lehet a legkorszerűbb VR technológia segítségével, játékosan vonzóvá tenni egy szakma – adott esetben egy építőipari szakma elsajátítását.

A hosszadalmas, padban eltöltött idő helyett

virtuális terekben mutatták be, miként lehet szórakoztató módon megtanulni egy szakma alapjait.

A zsűri kiemelte, hogy e sokoldalúan átgondolt applikáció egyszerre gyakorlati, szórakoztató, s elméleti kérdésekben is, ha még nem is kiforrott választ, de bíztató irányt mutat. A győztes egyetemista team tagjai szerint külön érdekesség volt, hogy korábban nem ismerték egymást, s különböző területeket és érdeklődési köröket képviselve is egységgé tudták formálni a tudásukat. A budapesti MOME – EYA hackathon győztes csapatának

esélye van megmutatni tudását a Kínában tartandó nemzetközi üzleti ötletversenyen is.

Az EYA „Social VR Hackathon" 2018 rendezvényének első ízben volt helyszíne Budapest, és partnere a MOME, február 22-24 között.