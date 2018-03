Segítségével a régebbi autók tulajdonosai is részesülhetnek a segélyhívó rendszer előnyeiből.

Az Európai Unió 2010-ben elfogadott irányelve alapján a 2018. március 31. után forgalomba helyezett új gépjárműveket és kisteherautókat kötelező felszerelni a GPS alapú eCall segélyhívó eszközzel - írja az Európa.eu.

Az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen 2016 óta olyan eCall fedélzeti eszközt és kommunikációs rendszert fejleszt Székesfehérváron az Európai Unió támogatásával, amelyet utólag is be lehet szerelni az autóba. Ezáltal az idősebb autók tulajdonosai is élvezhetik a segélyhívó rendszer előnyeit.

A fejlesztés értéke több mint egymilliárd forint.

Az eCall segélyhívó célja a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentése. Az Albacomp eCall rendszer ütközés észlelése esetén a saját SIM-kártyával rendelkező készüléken keresztül automatikusan elküldi a baleset körülményeit – így a GPS-koordinátákat, a baleset idejét, az utasok számát és a gépjármű azonosítóját a 112-es hívószámra, felgyorsítva ezzel a mentési folyamatot.